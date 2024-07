Zastrelím ho, povedal otec, keď sa zaľúbila do staršieho. Dane Košickej do lásky zasahovali aj komunisti

„Snažím sa vo všetkom, čo je okolo mňa, hľadať niečo pozitívne,“ hovorí Dana Košická. Ona pritom v živote zažila náročné momenty, ktoré by zložili mnohých ľudí. Obľúbená herečka mala len 19 rokov, keď sa zamilovala do o 20 rokov staršieho a zadaného režiséra Miroslava Košického. Proti ich vzťahu boli komunisti, mnohí neprajníci, ale aj jej otec, ktorý ako lesník hovoril, že Mira zastrelí. Dana Košická sa ale všetkým vzoprela a s gráciou sa zachovala aj vtedy, keď ich manželstvo po rokoch skončilo a režisér sa vrátil k svojej prvej žene.

Profesionálna biatlonistka

Narodila sa v Kežmarku a vyrastala v Tatrách, v dedinke Stará Lesná, kde sa podľa nej nedalo robiť nič iné len športovať. „Keďže môj otec bol aj športovec, behal na lyžiach, tak mi odmalička dali lyže na nohy. Najskôr som robila bežecké lyžovanie a potom biatlon. A to dokonca vrcholovo až do 18 rokov. Potom sa však môj život otočil niekde inde a išla som úplne iným smerom,“ spomínala pre košickú televíziu telKe Dana Košická, ktorá úplnou náhodou vyštudovala učiteľstvo v Levoči.

Práve tam bol totiž biatlonový oddiel a v Levoči robila viac biatlon ako učiteľstvo. Rovnakou náhodou sa dostala aj k herectvu, o ktorom nikdy nesnívala.

Dana Košická. Foto: Reprofoto YouTube - telKE

Neber si ho, nie je to človek do manželstva

„Skončila som ako učiteľka a keďže pred revolúciou sa dávali umiestnenky, čiže vám povedali, kde pôjdete pracovať, tak mne ju dali do materskej školy v Štrbe. A keďže tam nebolo veľmi čo robiť, tak sme začali hrať divadlo v kultúrnom stredisku. Na jednom festivale mi raz dali cenu za ženský herecký výkon. A zrazu prišli za mnou z Prešovského divadla, či by som tam nechcela nastúpiť. Tak som to vyskúšala. Tak som sa stala členkou profesionálneho súboru. Nevedela som, ani čo je to režisér. Vcelku ma to však začalo baviť,“ prezradila rodená Tatranka, ktorá ako 19-ročná v divadle spoznala aj svojho budúceho manžela, veľkého bohéma a o 20 rokov staršieho režiséra Mira Košického. V tom čase však nebol slobodný.

„Musím priznať, že v živote som nestretla takého charizmatického muža, akým bol on. Očaril ma všetkým, čím muž môže ženu očariť, a nemyslím tým financie, pretože vtedy to tak nefungovalo. Mal niečo, čo ma na ňom fascinovalo, a jednoducho som sa do neho zamilovala,“ hovorila Dana Košická pre Nový Čas. Pritom už jeho prvú manželku, herečku Lenu Košickú, jej otec varoval, že si Miroslava nemá brať.