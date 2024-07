Stratili ste pri nových vrchnákoch nervy? Takto sa dá z plastovej fľaše napiť aj bez toho, aby zavadzali

Majú slúžiť na to, aby sa neobjavovali voľne pohodené v prírode, no nejeden Európan pri ich používaní už stratil nervy. Plastové vrchnáky z fliaš, ktoré sú pevne pripevnené k hrdlu, sa stali zdrojom mnohých nadávok. Málokto pritom vie, že pri pití nemusí nevyhnutne nosom narážať do veka a problém sa dá jednoducho vyriešiť.

Uzávery, ktoré sa dali po otvorení fľaše jednoducho sňať z hrdla a počas pitia držať v ruke, sú minulosťou. Často totiž končili voľne pohodené v prírode či na uliciach a tak sú teraz výrobcovia povinní pevne ich pripevňovať k fľaši plastovými prúžkami.

Ilustračné foto. Foto: Unsplash/charlesdeluvio

Napriek tomu je stále možné ich z hrdla odtrhnúť, no okrem toho, že sa v takom prípade dá na ostrých výčnelkoch kvalitne porezať, komplikácie s pitím to nerieši. Tento problém má však jednoduché východisko, o ktorom zatiaľ veľa ľudí nevie.

Ako piť z fľaše s novým vrchnákom