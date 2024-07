Po bozkávačke v Tatrách urobili dôležité rozhodnutie. Adela a Sajfa si boli oporou aj pri ťažkých stratách

„Je to ako manželstvo po 30 rokoch. Keď už partneri spolu nespávajú, lebo sa to už nehodí alebo nedá, ale oni koexistujú, lebo jeden bez druhého by sa cítili osamotení. Akurát neviem, prečo sme tú sexuálnu stránku preskočili,“ smial sa v rozhovore pre Nový Čas Matej „Sajfa“ Cifra, keď sa ho pýtali, ako by definoval svoj vzťah s Adelou Vinczeovou. „Raz ma o sex požiadal celkom na rovinu, ale nemala som čas,“ odpovedala s humorom pred rokmi Adela. Legendárna rádiová moderátorská dvojica sa pozná vyše 20 rokov a sú nielen kolegami, ale aj blízkymi priateľmi.

Boli pri sebe vtedy, keď prežívali najväčšie kariérne úspechy, veľké lásky, ale stáli pri sebe aj v časoch, keď zažívali bolestné straty a pády. Adela a Sajfa, ktorý v utorok 9. júla oslávil 45. narodeniny, dokazujú, že priateľstvo medzi mužom a ženou nie je žiadnou utópiou, hoci aj oni si zažili spoločný romantický úlet.

Hej, ty!

Nosil široké maskáčové nohavice, biele tielko, retiazku na krku a šiltovku otočenú dozadu. Sajfa bol mladým učiteľom angličtiny, ktorý sa rozhodol, že šťastie vyskúša v rádiu, kde už vtedy hviezdila mladá Adela Banášová. „Tak som sa tam jemne tmolil a vtedy vlastne Adela vysielala vo Funradiu piatky, mala takzvanú Freak šou,“ vravel v podcaste SIT DOWN s Veronikou. Sajfa z času na čas stál vo dverách, kým Adela vysielala, počúval ju a smial sa.

„Ten prvý moment, keď ma oslovila bolo, že ‚hej, ty!‘ Takže ja som bol hej ty, ale to sa zmenilo,“ spomínal Sajfa pre TopStar. „Až tak rýchlo nie. Dlho ma nezaujímalo, ako sa voláš,“ smiala sa Adela. Ich kamarátstvo začalo vtedy, keď na Adelinu otázku, či sa mu zdajú jej vtipy dosť dobré, odpovedal jasné áno. Sajfa sa zachoval lišiacky a strúhal jeden kompliment za komplimentom. „Urobil to dobre,“ priznala po rokoch Adela.

Na jednej vlne

Keď jej ponúkli, aby robila šou každé popoludnie, súhlasila, ale dala si podmienku, že to nebude robiť sama. Prizvala si k sebe práve Sajfu a Bruna Cibereja, ktorí mali za úlohu doniesť do éteru nejakú zaujímavosti informáciu. Prvé tri mesiace boli podľa oboch trápením.

„Kým sa naladila na moju vlnu, tak to trvalo,“ podpichoval Sajfa, ktorý sa nakoniec s Adelou zladil natoľko, že ich po štyroch rokoch zavolali do ranného vysielania, keď rádio počúva najviac ľudí. Ani jeden z nich neveril, že by mali zastávať takú dôležitú úlohu.

Sajfa ako Zvonár u Matky Božej

„My sme sa vnímali ako takí dvaja degeši, my sme išli vždy mimo humoru, nechcem povedať, že tradičného, ale my sme hovorili také surreálnosti,“ prezradila v podcaste Adela, ktorá spomínala na časy, keď spolu ľuďom v éteri radili, ako mať rande na kladine či ako sa vyhrýzť z chleba.