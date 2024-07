Rakovina ich spojila, odrážal aj útoky na jej váhu. Tom Hanks a jeho Rita pri sebe stoja už 36 rokov

Láska na celý život sa pri štatistikách rozvodovosti zdá byť čoraz nereálnejšou. Tom Hanks, ktorý v utorok 9. júla oslávil 68. narodeniny, so svojou manželkou Ritou Wilson ale dokazujú, že aj v dnešnom rýchlom svete môže manželstvo fungovať. V apríli dvojica oslávila 36. výročie manželstva. Ich úprimne úsmevy a zamilované pohľady sú dôkazom toho, že láska vekom nestarne, iba sa násobí, aj keď to nemali jednoduché. Herecká dvojica si prešla náročnými obdobiami, ktoré by mnohé páry neustáli.

Láska na prvý pohľad

„Len som mal šťastie, nie je v tom žiadne tajomstvo. Ona mala na viac, ale ja som nemohol dopadnúť lepšie,“ vtipkoval v rozhovore pre Extra Tom, ktorý Ritu stretol v čase, keď bol ženatý so svojou prvou manželkou Samanthou Lewes. Pre Hanksa to bola láska na prvý pohľad, no chcel byť verným manželom a zodpovedným otcom dvoch detí.

Ich cesty sa však o niekoľko rokov opäť spojili a znova mali medzi sebou chémiu, ktorú už nedokázali poprieť. „Len sme sa na seba pozreli a to bolo všetko,“ spomínal pre GQ herec, ktorý pre Ritu opustil svoju manželku. Rok po rozvode si Ritu vzal. „Úspech nášho vzťahu bol otázkou načasovania, zrelosti a našej ochoty zblížiť sa,“ opísal v rozhovore s Oprah Winfrey.

Choroba ich zblížila

Rita vtedy netušila, že si neberie za muža len svojho najlepšieho priateľa, ale aj človeka, ktorý jej bude najväčšou oporou, keď jej lekári oznámia osudnú diagnózu.