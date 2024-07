Adela Vinczeová: Rodičia ma nedali pokrstiť a myslím, že je to fér. Boh je pre mňa synonymom jedného slova

Žije v kontinuálnom pocite vďaky, že sú zdraví, že nemáme na Slovensku vojnu a že má okolo seba svojich blízkych. „To si fakt hovorím každý deň,“ priznala v podcaste God Bless Adela Vinczeová, ktorá otvorene prehovorila o tom, ako vníma vďačnosť, vieru, náboženstvo a duchovno. „Každý tu vieru má, koľko ľudí, toľko bohov,“ povedala obľúbená moderátorka, ktorá vysvetlila, že duchovne založení ľudia sú aj v šoubiznise.

Viera a šoubiznis

„Ani svet šoubiznisu nie je bublina, ja to tak nevnímam. Niekedy si to tak ľudia predstavujú, že všetky celebrity žijeme v nejakom svete, v nejakej štvrti alebo paneláku a tam máme svoju bublinu a večer spolu žúrujeme,“ vysvetlila Adela, ktorá sa pri takýchto predstavách len zasmiala. Predstavy sú podľa nej ďaleko od reality, no pravdou je, že téma viery nie je niečo, o čom by sa v „šoubiznise“ hovorilo nahlas.

„Často sa s niektorými ľuďmi, mojimi priateľmi z tejto sféry, rozprávame o hlbokých témach, ale neviem, že či sme sa na to niekedy pozerali cez otázku kresťanskej viery. Často vyplývajú rozhovory, ktoré sú o viere v život, o viere v seba, o viere v nejakú dokonalosť diania, čo môžeme vnímať ako božiu vôľu. Takých ľudí v šoubiznise poznám, s ktorými sa viem takto rozprávam,“ uviedla Adela, ktorá vysvetlila aj to, ako to má s vierou ona.

Privydala sa do inej rodiny

Jej rodičia pochádzali z kresťansky založených rodín a hoci jej sestru dali pokrstiť, ju samotnú už nie. Chceli, aby sa rozhodla v dospelosti sama. „A myslím si, že je to fér. Keď to oni v sebe nemali nejako hlboko zakorenené, tak prečo na mňa prenášať len nejaký systém alebo úkon, voči ktorému sami nemali nejaké presvedčenie,“ priznala Adela, ktorá sa paradoxne privydala do rodiny, kde je zase jej svokra prvou ženou vo vedení evanjelickej cirkvi na Slovensku.