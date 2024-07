Pokiaľ nechcete prísť o peniaze, na toto nezabúdajte. Nenápadná povinnosť platí pre tisícky Slovákov

Do 15. júla musia dôchodcovia žijúci mimo EÚ, respektíve Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarska poslať do Sociálnej poisťovne (SP) Potvrdenie o žití. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr. Poberatelia dôchodkov majú podľa SP povinnosť jej doručiť potvrdenie o žití v pravidelných intervaloch.

„Najbližší termín doručenia je 15. júl 2024 v prípade, že poberateľ dôchodku zo Sociálnej poisťovne má bydlisko v krajine mimo EÚ, respektíve EHP alebo Švajčiarska. Sociálna poisťovňa na základe toho môže naďalej bez prerušenia vyplácať poberateľovi dôchodok a predíde sa tak prípadným komplikáciám pri oneskorenom dokladovaní žitia,“ uviedol Kontúr.

Dodal, že ak nemajú dôchodcovia k dispozícii formulár s čiarovým kódom, tak si ho môžu stiahnuť na stránke SP podľa krajiny, v ktorej žijú. Na stránke poisťovne sú dostupné aj potvrdenia v inom ako anglickom jazyku.

SP vyplatila v prvom štvrťroku 2024 viac ako 36 500 dôchodkov do zahraničia. Mimo EÚ to bolo 3840 dôchodkov pre viac ako 3600 poberateľov. Najviac bolo vyplatených dôchodkov do Kanady, celkovo až 1491. Ďalej nasledovali USA (1091) a Austrália (850).