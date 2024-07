Na vyslobodenie spod trosiek čakal dva dni a dve noci. Karel Gott sa vo veku päť rokov druhýkrát narodil

Tento rok je pre rodinu Karla Gotta i jeho fanúšikov opäť špeciálny. Práve v júli si pripomíname nedožité 85. narodeniny ikony českej populárnej hudby a v októbri uplynie päť rokov od jeho odchodu do hudobného neba. Spomínanie na milovaného majstra sa však bude musieť zaobísť bez hlavnej udalosti, ktorá ho mala sprevádzať. Otvorenie múzea Villa Gott presunuli z tohtoročnej jesene až na polovicu roka 2025.

Vlani, keď Ivana Gottová verejnosti prezradila, že z Bertramky by sa s dcérami rady presťahovali na inú pražskú adresu, zároveň zverejnila aj svoj zámer, že premení doterajšie rodinné sídlo na múzeum: „Uvidíte našu milovanú vilu autenticky tak, ako v nej môj manžel prežil viac ako polovicu života. Viem, že by ho potešilo, že sa náš rodinný dom otvorí verejnosti. Pre Karla bolo prirodzené pozývať si občas domov svojich priaznivcov. Chcela by som, aby to tak bolo aj v budúcnosti. Veríme, že Villa Gott sa stane miestom pre vás, ktorí ste ho milovali a nezabudli naňho.“

Druhé narodenie Karla Gotta

Vilu na Bertramke vlastnil český Zlatý Slávik od roku 1974 a ak sa to tak dá o dome povedať, bola jeho životnou láskou. Vytvoril si k nej skutočne výnimočný vzťah a keď ju pred svojou smrťou daroval manželke a matke svojich dvoch mladších dcér, odovzdával jej s ňou aj silné citové puto. Ivanu vraj zaviazal, že vilu nesmie predať, že tá musí aj v budúcnosti zostať súčasťou rodiny Gottových.

Archívna snímka z júna 1968. Foto: Archív TASR

Karel Gott je rodák z Plzne a o rodný dom na západe Česka prišiel počas druhej svetovej vojny za veľmi dramatických okolností. Bomby dopadajúce aj na civilné objekty zanechali vtedy za sebou strašnú bilanciu. Podľa historických záznamov zničili 50 rodinných domov, desiatky ďalších vážne poškodili, nálet neprežilo 79 civilistov a 24 ľudí utrpelo ťažké zranenia. Masívnemu bombardovaniu sa nevyhol ani malý, ešte len päťročný Karel. V ten deň sa druhýkrát narodili.