Zuzka Smatanová naložila bulváru a zastala sa Petry Vajdovej: Požiadať o pomoc nie je zlyhanie, ale odvaha

„Petra Vajdová: Prvé fotky po ďalšej liečbe na psychiatrii!“ Necitlivý titulok niektorých médií zodvihol zo stoličiek odborníkov na duševné zdravie a trefný komentár napísala aj speváčka Zuzka Smatanová, ktorá bulváru poslala veľmi silný odkaz a zastala sa statočnej herečky Petry Vajdovej.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1026341285526377&set=a.278615860298927

Žiadne zlyhanie, ale veľká odvaha

„Milé bulvárne médiá, chcem sa slušne a ľudsky spýtať: prečo toto ešte stále robíte? Prečo spoločnosti zas a znova podsúvate titulky o niekom, kto bol na ‚ďalšej liečbe na psychiatrii!‘ Výkričník. Naozaj vám to dvíha predajnosť a čítanosť? Petru Vajdovú nepoznám osobne, ale som jej fanúšik, je to skvelá herečka, ale chcem si ju zastať najmä ako človeka, ktorému ste už naložili za posledné roky viac ako dosť. Vážne si myslíte, že toto ešte treba?“ napísala na sociálne siete Zuzka Smatanová, ktorá uviedla, že takýto titulok navodzuje pocit, že človek zase zlyhal, je slaboch, čudný alebo „na hlavu“.

„Nie, nie je. Tá negatívna konotácia tam ale, bohužiaľ, je. Prečo zo slova psychiatria ešte stále robíte senzáciu alebo strašiaka? Môže sa to týkať každého z vás. Ako médiá máte obrovskú silu formovať spoločnosť dobrým smerom najmä v oblasti duševného zdravia, máte úžasnú možnosť ukázať ľuďom, že ‚skončiť na psychiatrii‘ nie je zlyhanie, ale veľká odvaha a sila bojovať za svoj život. Ona sama požiadala o pomoc, lebo jej na sebe záleží a ja ju za to obdivujem,“ priznala speváčka. Ak sa na psychiatrii niekto ocitne aj viackrát za život, je to podľa nej znak, že človek bojuje a nevzdáva sa.

Odkaz od Juraja Loja

„Ľuďom, ktorí tam „skončia“ naopak držme palce, podporujme ich a prajme, nech sú zase skoro fit, pretože to ide. Prečo konečne v 21.storočí, kedy celý svet hovorí o pozitívnej osvete v oblasti duševného zdravia, nepomôžete všetkým neziskovým organizáciám, ktoré sa roky nekonečne snažia poukázať na to, že je V PORIADKU ozvať sa odborníkom, že pomoc existuje? Ja sama viem, že to tak je, a po svojej skúsenosti už tieto bulvárne titulky skrátka nedokážem ignorovať,“ napísala Zuzana Smatanová, že je v poriadku ak niekto vyhľadá pomoc na psychiatrii, rovnako ako niektorí iní hľadajú pomoc na gynekológii alebo ortopédii.

K Smatanovej sa pridali aj ďalšie známe osobnosti ako Petra Polnišová, Milan Ondrík, Kamila Heribanová či Juraj Loj, ktorý tiež napísal silný odkaz.