Jednu činnosť by rád nerobil. Filip Tůma prezradil, aké má plány a bez čoho si nevie leto predstaviť

Známy herec a operný spevák chodieva každoročne so svojou partnerkou Nelou Pociskovou do jednej destinácie, ktorú si veľmi obľúbili.

„Budem pri mori a dúfam, že aj dvakrát,“ prezradil s úsmevom Filip Tůma, že dovolenku tento rok určite plánuje. Spoločnosť mu pravdepodobne bude robiť jeho partnerka, herečka Nela Pocisková, ako aj ich dve ratolesti, dcéra Liana a syn Hektor. V rozhovore pre portál markiza.sk herec na seba ešte prezradil aj jednu prekvapivú vec.

Milujú Malorku

Umelec, ktorý aktuálne hviezdi v divácky obľúbenom seriáli Dunaj, k vašim službám, sa ešte vlani pre markizu.sk vyjadril, že obaja aj s Nelou milujú španielsky ostrov Malorka.

Známy herec síce tvrdí, že jemu je dobre v podstate hocikde, ale španielsky ostrov zbožňuje celá rodina. V posledných rokoch si toto miesto zamilovali. „Radi sa sem vraciame, máme tu už aj priateľov, deti sa tu radi hrajú, dá sa tu športovať,“ opísal vyhľadávané miesto.

Oddych od učenia

Či sa sem vyberú aj tento rok, nie je známe, keďže miesto pobytu svojej dovolenky Filip vyzradiť nechcel. Prezradil však na seba, bez čoho by sa v lete veľmi rád zaobišiel. „Že sa nemusím nič učiť aspoň chvíľu,“ hovorí s tým, že herci sa musia stále niečo učiť, keď je v divadle sezóna.

Buď sú to podľa Filipa Tůmu nové postavy opery alebo televízne scenáre. „Takže najviac sa teším na to a myslím si, že by mi bolo úplne jedno, kde by to bolo, len aby som sa nemusel učiť chvíľu,“ dodal s úsmevom.