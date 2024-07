Veľký návod od odborníčky: Rodičia, takto pripravíte dieťa na fungovanie v letnom tábore

Dieťaťu nemusí byť jasné fungovanie v letnom tábore, treba mu to vysvetliť. Informácie od rodiča mu pomôžu získať väčší pocit kontroly nad situáciou a zmiernia jeho úzkosť. Uviedla to psychologička Beáta Sedláčková z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Rodič by mal tiež podľa nej zhodnotiť, či je dieťa pripravené na pobytový tábor alebo je lepšou voľbou denný tábor.

„Ak má dieťa obavy ísť do tábora, tak je vhodné dopredu sa dohodnúť, akým spôsobom sa môže skontaktovať s rodičmi. Ujasniť si, na koho sa môže obrátiť v prípade problémov,“ podotkla Sedláčková. Optimálne je podľa nej dopredu informovať dieťa, ako to bude na tábore vyzerať a prebrať aj prípadné problémy, ktoré by sa mohli vyskytnúť. Doplnila, že pomôcť môže aj pozrieť si s dieťaťom zariadenie, kde bude, či vzdialenosť od miesta bydliska na mape.

Rodičom pri uvažovaní nad pobytovým táborom odporučila zamyslieť sa nad tým, či je dieťa samostatné, či už zvládlo byť bez nich nejakú noc alebo ideálne viac nocí, či funguje u starých rodičov bez nich a ako sa mu darí v kolektíve detí. Dôležité je podľa nej tiež zhodnotiť, ako dokáže komunikovať s dospelými a poradiť si v neznámych situáciách. Tiež či netrpí nočnými morami, čiže má zvládnuté samostatné spanie.

Prvý pobytový tábor so súrodencom alebo niekým, koho pozná, môže byť podľa psychologičky dobrý štart pre dieťa. Nemali by však byť porovnávaní. „Čiže - pozri, tvoj brat je už veľký alebo tvoj brat neplakal v tábore, on to zvládol, mal by si to aj ty zvládnuť,“ priblížila. Ako zdôraznila, každé z detí je jedinečné, a tak k nemu treba aj pristupovať.