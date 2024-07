Chce sa znova vedieť postarať o svojho synčeka. Ťažko chorá Zuzka má poslednú nádej, poisťovňa nepomôže

Je ťažké psychicky zvládať, keď ma musia kŕmiť, obliekať, sprchovať, a o to viac, keď mám choré dieťa, ktoré potrebuje moju pomoc, hovorí smutne mamička.

„V nemocnici mi raz jedna pani povedala, že osud mi nadelil preto toľko, lebo vedel, že to zvládnem, o čo sa aj snažím, ale niekedy je to už nad moje sily," hovorí smutne 42-ročná Zuzka, manželka a mama dvoch detí, ktorej osud do života nadelil množstvo prekážok. Po ťažkej diagnóze jedného zo synčekov, o ktorého sa roky obetavo stará, zostala na pomoc odkázaná aj ona sama. Aj keď jej lekári povedali, že jej dali všetko, čo mohli a viac jej pomôcť nedokážu, nádej predsa len existuje.

Stres si vyžiadal svoju daň

„Mám dvoch synov, jeden je zdravý športovec a druhý ťažko chorý, ktorý potrebuje 24-hodinovú starostlivosť. Keď sa narodil, pýtala som sa prečo práve moje dieťa, keď som vždy každému len pomáhala, tak prečo práve môj chlapček je ťažko chorý," opisuje pre portál Donio. Napriek veľkému trápeniu sa nevzdala a pre svoje milované deti robila vždy maximum.

To však ešte nevedela, že stres a psychika si vyžiadajú svoju daň a rodine do života vstúpi ďalšia obrovská rana. Na pomoc zostala odkázaná aj Zuzka. „Život sa pre mňa náhle zmenil v 35-ke, keď moje telo povedalo dosť a nedokázala som spraviť nič," priznáva mamička smutne.

Túži sa ďalej starať o synčeka

Dnes má prakticky nepohyblivé ruky a slabnú jej nohy. „Je pre mňa úspechom, že zatiaľ aspoň chodím. Mám veľa diagnóz a ešte som v procese potvrdzovania, či mám ASL alebo roztrúsenú sklerózu," hovorí Zuzka, ktorá zo všetkého najviac túži po tom, aby sa mohla sama postarať o svojho synčeka. „Je ťažké psychicky zvládať, keď ma musia kŕmiť, obliekať, sprchovať, a o to viac, keď mám choré dieťa, ktoré potrebuje moju pomoc," dodáva.

Aj keď jej lekári povedali, že už jej dali všetko, čo mohli, kamarátka pomoc predsa len našla - poslala jej odkaz na skúšku špeciálneho obleku. „Skúška tohto obleku bol úplný zázrak – po šiestich rokoch som dokázala aspoň zodvihnúť ruku, sama a na prvýkrát. Ten kto to nezažil si nevie ani predstaviť, aké to je ochrnúť a nič nedokázať sám, keď dovtedy fungoval bez pomoci," vyznáva sa.

Po radosti však nasledovala sklamanie. Hoci je oblek vhodný na jej diagnózy, stojí 8 500 eur a poisťovňa ho neprepláca. „Žiaľ, musím ho používať pravidelne hodinu denne, aby som v ten daný deň mohla ako tak fungovať. Pre mňa by to bol taký malý zázrak, lebo by som sa mohla opäť starať o syna a rodinu," dodáva s nádejou, že vďaka pomoci dobrých ľudí si svoj sen splní.