Tajomstvo výchovy detí Kate a Williama: Na toto pravidlo nedajú pri svojich deťoch dopustiť

Rodičia to so svojimi ratolesťami nemajú ľahké. Láska a oddanosť je neodmysliteľná, no výchova dá zabrať každému jednému. Pred rodičovskú úlohu bol postavený aj kráľovský pár. Ako píše portál Tyla, Kate a William pri svojich deťoch využívajú jedno zásadné pravidlo, ktoré za žiadnych okolností neporušujú.

Na rozdiel od iných členov kráľovskej rodiny, William a Kate sa nikdy netajili, že chcú, aby George, Charlotte a Louis mali čo najnormálnejšie detstvo a že myslia na to, že sú v prvom rade deti a až potom členovia kráľovskej rodiny. Možno aj preto je vždy na verejnosti vidieť, že majú medzi sebou krásne puto.

V zákulisí však podľa portálu The Sun z roku 2020 panuje prísna výchova, najmä zo strany Kate. Všetky tri deti majú zakázané kričať a výrazne prejavovať záchvaty hnevu. „Keď je dieťa nahnevané alebo nepokojné, odíde s Williamom alebo Kate na gauč, aby sa porozprávali bez toho, aby ich niekto vyrušoval. Všetko sa snažia vysvetliť a vykomunikovať, a to s úplným pokojom. Veci si vysvetlia, načrtnú dôsledky, ale hlavne na ne nikdy nekričia,“ povedal zdroj.

Kate sa zameriava na rodičovstvo aj mimo jej vlastnej rodiny a len za posledných pár rokov stála na čele niekoľkých kampaní, vrátane „Shaping Us“ s Centrom pre rané detstvo, zdôrazňujúc dôležitosť rozvoja v ranom detstve. „Nie je to len o výchove detí. Je to o formovaní našej budúcnosti, formovaní našej spoločnosti, vytváraní šťastnejšieho, zdravšieho a výživnejšieho sveta pre nás všetkých," povedala v roku 2023 pre Capital Breakfast.