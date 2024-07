Tvoj otec to tu miloval a sme si istí, že to tu budeš milovať tiež. Mladý Demitra kráča v šľapajach otca

Syn našej zosnulej legendy mieri do St. Louis – do mesta, kde sa narodil.

V St. Louis budú chodiť znova na Demitru. Slovenský futbalista Lucas Demitra bude vo svojej kariére pokračovať v meste, kde sa narodil a kde v minulosti v hokejovom tíme Blues žiaril jeho otec Pavol. Dvadsaťjedenročný krídelník podpísal kontrakt do konca roka 2025 s klubom St. Louis City 2, ktorý hrá tretiu najvyššiu súťaž MLS NEXT Pro. Do zámoria zamieril po pôsobení v AS Trenčín.

Demitra to tam miloval

„Vitaj späť v našom meste, Lucas! Tvoj otec to tu miloval a sme si istí, že to tu budeš milovať tiež," napísal v reakcii na jeho prestup hokejový klub NHL St. Louis Blues na sociálnej sieti.

Pavol Demitra hral za Blues v rokoch 1997 až 2004 a v klube zanechal nezmazateľnú stopu. Dostal sa aj do klubovej Siene slávy, keď v drese "bluesmanov" nazbieral 493 bodov v 494 dueloch. V septembri 2011 tragicky zahynul po páde lietadla s tímom Lokomotivu Jaroslavľ.

Začínal v Trenčíne

Lucas Demitra futbalovo vyrastal v Trenčíne, v drese ktorého hral aj v najvyššej slovenskej súťaži. Vlani pôsobil na hosťovaní v tíme ViOn Zlaté Moravce a obliekal si aj dresy mládežníckych reprezentácií Slovenska.

„Vždy sme hrdí, keď môžeme dať šancu chlapcom, ktorí pochádzajú odtiaľto," povedal Bobby Murphy, tréner St. Louis City 2. Jeho tím patrí k špičke MLS NEXT Pro v tejto sezóne, v tabuľke Západnej konferencie mu po 15 odohratých stretnutiach patrí druhá priečka za tímom North Texas. St. Louis City 2 je rezervný tím St. Louis City SC z najvyššej MLS.