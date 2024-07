Hlavu stratil pri inštruktorke lyžovania. Boris Farkaš pri milovanej Katke zistil, že treba len slušne žiť

„Keď sa zamilujete... Neviem povedať, čo ma pri nej takpovediac ‚dostalo‘,“ opisoval, ako pred rokmi pri svojej inštruktorke lyžovania Katke jednoducho stratil hlavu. Známa tvár, no ešte známejší hlas, to by sa dalo v skratke povedať o obľúbenom hercovi Borisovi Farkašovi, ktorý vo štvrtok 4. júla oslavuje 70. narodeniny.

Diváci ho dobre poznajú z divadla Astorka Korzo ‘90, no predovšetkým z dabingu, vďaka ktorému jeho hlasom hovoria obľúbenci ako Dempsey a Monk. Hereckej slávy sa mu dostalo neúrekom aj v kariére je dodnes úspešný. A na rozdiel od iných kolegov z brandže ho osudová láska zasiahla na prvý raz a odvtedy trvá už celé desaťročia.

Rodák z Ratkovej

Narodil sa síce v Ratkovej v Revúckom okrese, ale vyrastal v Prešove. Tam obaja jeho rodičia pôsobili ako herci. Niet teda divu, že jablko nepadlo ďaleko od stromu a napokon sa hercom stal aj on. Aj keď ním pôvodne vôbec nechcel byť. „Chcel som študovať jazyky, napríklad angličtinu, ale nemohol som si vyberať. Kompenzoval som si to aspoň basketbalom, na škole som bol dosť populárny športovec,“ spomínal pre Šarm Boris Farkaš.

Boris Farkaš a Monika Hilmerová. Foto: TASR - Vladimír Benko

„Napriek tomu, že sa mi divadlo veľmi páčilo, ani na um mi nezišlo, že by som raz mohol byť herec. Bol som trémista od detstva a nevedel som si predstaviť, že ja vyjdem pred niekoľko sto ľudí a niečo im budem hrať. Vôbec nie. Divadlo som bral tak, že som ho konzumoval, keď som sa naň díval,“ povedal v rozhovore pre TASR. Skôr ho bavil šport a keď sa neskôr prihlásil na herectvo, rodičia zostali v šoku.

Na herectvo ho nezobrali

No prvý pokus na Vysokú školu múzických umení v Bratislave mu nevyšiel a ani ten druhý nebol úspešný. Nemal žiadne skúsenosti a pri skúškach mu nepomohol ani fakt, že sú jeho rodičia známi herci. Po prvom neúspechu začal chodiť na prešovskú Filozofickú fakultu.

„Neurobil som zle, pretože som sa naučil o kumšte aj to, čo som nevedel. Študoval som u profesora Karola Horáka, takže tie dva roky, ktoré som tam strávil, mi veľmi veľa dali a spravili dobrý základ pre to, aby som mohol študovať divadlo a herectvo,“ skonštatoval v rozhovore pre denník SME.

Róbert Jakab a Boris Farkaš. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Keď ho napokon na tretí pokus na herectvo vzali, zdalo sa, že jeho osud je spečatený. „Už mi to bolo trochu trápne, že sa tam stále pchám, nechcel som byť na smiech,“ smial sa Boris Farkaš, ktorý práve vďaka vysokej škole spoznal svoju osudovú lásku, manželku Katku.

Inštruktorka lyžovania