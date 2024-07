Rozhodne ich nevyhadzujte, dokážu divy. Melónové šupky využijete v kuchyni aj pri upratovaní domácnosti

Málokto si dokáže predstaviť leto bez červeného melóna, toto ovocie jednoducho patrí k horúcim letným dňom. Vedeli ste však, že jeho šupkám môžete dať i ďalšie využitie? Rozhodne ich nevyhadzujte.

5. Použite ich vo svojom smoothie

Neverili by ste, no aj kôru z melóna môžete použiť do zdravého a výživného smoothie. Než ju vyhodíte, ošúpte ju, nakrájajte na kocky a vložte do mrazničky, kde počká, kým ju nasekáte do vášho nápoja, radí portál bosch. Nielenže tak znížite plytvanie potravinami, ale prospejete aj svojmu srdcu a črevám. Kôra z melóna je obzvlášť bohatá na vitamíny A, C, B6 a na ďalšie živiny vrátane aminokyseliny citrulínu, blahodarne pôsobiaceho na vaše cievy, a antioxidantu lykopénu, ktorý je vynikajúci pre vaše srdce.

Foto: Unsplash.com, Marijana Vasic

4. Premeňte ich na lízanky

Zrejme ste ani len netušili, že môžete kôru z melóna premeniť na lízanku. Prevarte trochu vody a cukru a obaľte v ňom kôru z melóna. Kúsky kôry osušte v hrubom cukre a máte lahodnú pochúťku. Na prípravu lízaniek môžete dokonca využiť aj ďalšie ingrediencie ako citrón, limetku či zázvor – s kôrou totiž fungujú perfektne.

Foto: Unsplash.com, selin

3. Prachovka na izbové rastliny

Melónové šupky môžete tiež využiť v domácnosti ako ekologickú prachovku na listy izbových rastlín, radí portál modrastrecha.sk. Nielenže ich spoľahlivo a jednoducho zbavia nánosov prachu, ale dodajú im aj potrebný lesk. Na listoch sa vytvorí tiež mierne kĺzavý povlak, vďaka čomu sa na nich bude usádzať menej prachu.