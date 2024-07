Ortopéd Radovan: Rodičia si z trampolín robia pestúnky. Do tohto veku by na nich deti nemali vôbec skákať

Deti by podľa neho mali radšej skákať „škôlku“.

Mať trampolínu na záhrade je veľkým hitom. Deti sa na nej vyjašia a rodičia majú aspoň na chvíľu pokoj a hovoria si, že sa predsa nič nestane. Opak je však pravdou a skákanie na pružinách končí vážnymi úrazmi. Svoje o tom vie Radovan Hudák z kliniky ortopédie a traumatológie v pražskom Motole, ktorý upozorňuje, že deti do určitého veku by na trampolíne vôbec nemali byť. „Na trampolínach si lámu kosti už dvojročné deti, došlo aj k úmrtiam,“ priznal odborník.

Následky do konca života

„V posledných rokoch sledujeme u detí trend narastajúcich úrazov z trampolín. Často sú pomerne závažné. K úrazu z trampolíny dieťa nemusí vypadnúť. Sedemdesiat percent zranení sa stane na ploche,“ vysvetlil v rozhovore pre DVTV Radovan Hudák, ktorý nechce, aby deti prestali skákať, no musia podľa neho dodržiavať určité pravidlá.

Na sociálnych sieťach často informuje o prípadoch, keď skákanie na trampolíne dopadlo veľmi zle a v niektorých prípadoch skončilo smrťou. V prípade jednej 12-ročnej dievčiny napríklad došlo pri salte na trampolíne k otvoreným zlomeninám na oboch predlaktiach. „Niekoľko hodín sme ju operovali na sále a hoci sa nám podarilo zlomeniny zafixovať celkom štyrmi elastickými titánovými klincami s následným naložením sadry na obe horné končatiny, úlomky stihli poškodiť niektoré nervy a došlo k čiastočnej obrne končatiny. Celková liečba bude niekoľko mesiacov, následky môžu ale pretrvávať aj celý život,“ popísal lekár dopady „obyčajného hopsania“.

Deti nie sú vo forme

Ako uviedol pre iDNES.cz, počet podobných zranení v Česku aj na Slovensku v posledných rokoch stúpa a môže za to hneď niekoľko príčin. Deti aj rodičia pri niektorých športoch vnímajú riziká, no pri obyčajnej trampolíne na nebezpečenstvo nemyslia. Príčinou je podľa Hudáka nielen zvýšený počet jump centier a rozmach domácich trampolín, ale aj to, že deti si v posledných rokoch navykli na pasívnu zábavu a nie sú vo forme. Pre niektoré deti ale môže byť trampolína úplne v poriadku a bezpečná.