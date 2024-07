Po zrážke s električkou jej nedávali šance. Nepočujúca učiteľka Diana je dnes len krok od veľkého sna

Stačil okamih a zrútil sa im celý svet. Krátko pred minuloročnými Vianocami Dianu, nepočujúcu učiteľku slovenčiny, milovníčku prírody a turistiky, zrazila električka. Po strašnom incidente skončila so zlomeninou lebky, opuchom a krvácaním do mozgu a lekári jej nedávali žiadnu šancu na hodnotný život – tvrdili, že už bude ležiacou pacientkou. Diana však napriek tomu zabojovala a s malou pomocou už dokáže prejsť aj po byte. Jej priateľ Juraj verí, že si vďaka dobrým ľuďom do konca roka splnia ďalší obrovský spoločný sen.

Príbeh, z ktorého mrazí

„ Dianka bola donedávna učiteľkou pre nepočujúcich na strednej škole. Svoju prácu a svojich žiakov mala veľmi rada. Odjakživa bola bojovníčka a dokázala si ako nepočujúca vybudovať dobrý život," píše rodina na portáli Ľudia ľuďom, kde vyrozprávali príbeh, z ktorého mrazí.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/veronika.vojtechovska.1/posts/pfbid02i1m8QJ1Jpg9Nm49sApHC3nVn49gwWbD5owsCxRajrLszyBKceUWyekbEh3X3oto9l

Diana v decembri minulého roka nešťastne podbehla pod električku. Niekoľko týždňov strávila na ARE, potom na jednotke intenzívnej starostlivosti v kóme a ďalšie dlhé týždne v nemocnici. „Podstúpila kraniektomický zákrok na odstránenie časti lebky, ktorú by jej neskôr mali vrátiť," dodáva rodina s tým, že obrovskou skúškou si prešiel aj jej vzťah s milovaným Jurajom.

Všetko sa učí odznova

„Ja som sa s tým už aj zmieril, že to nebude už tá istá Dianka ako predtým,“ povedal pre Nový Čas Juraj, ktorý by pre svoju lásku spravil aj nemožné. Postavil sa osudu, vzdal sa práce a o Dianku sa spolu s jej mamou stará najlepšie, ako vie. Verí, že spoločným úsilím jej zabezpečia lepšiu budúcnosť.

„Dnes už s pomocou prejde po byte. Dianka má v rámci možností plnohodnotný život, môže sa pohybovať, pozerá televíziu, najmä vedomostné kvízy. Rada číta,“ dodáva Juraj s tým, že veľa vecí, ako napríklad jesť či piť, sa však musela učiť odznova.

Spoločný sen