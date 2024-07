Áno, bola vojna. Áno, prišli sme z jej epicentra. Uprostred tej vojny si jedna žena dala nové meno – Lan –, a tým sa vyhlásila za krásnu, a potom z tej krásy vytvorila niečo, čo stálo za to. Z nej sa zrodila dcéra a z tej dcéry syn. Celý ten čas som si hovoril, že sme sa zrodili z vojny – ale mýlil som sa, mami. Zrodili sme sa z krásy. Nech nás nikto nepokladá za plody násilia – násilie tými plodmi síce prešlo, no neskazilo ich.

Príbeh o spomienkach, ktoré sú podané jedinečným jazykom a spôsobom. Sledujeme napríklad dôsledky vietnamskej vojny, Ocean nám predkladá úžasné detaily, ale takou formou, že nás to baví. Odkrýva temné miesta, dotýka sa priamo nášho srdca a niektoré traumy či bolesti sú také živé, akoby ste ich prežívali s postavami. Na druhej strane nechýba množstvo lásky, nádeje, empatie a súdržnosti.

Foto: Ikar

Spomínam si na to, keď som sa snažil naučiť ťa čítať, tak ako to mňa učila pani Callahanová – pery som mal pri tvojom uchu, ruku položenú na tej tvojej a pod našimi tieňmi plynuli slová. Tým činom (syn, ktorý učí matku) sa prevrátili naše úlohy a zároveň aj identity, ktoré boli v tejto krajine už aj tak oslabené a okresané. Po niekoľkých nevydarených pokusoch a koktaní sa ti vety skrútili alebo uzamkli v hrdle a zahanbená neúspechom si knižku zavrela. „Nemusím vedieť čítať,“ vyhlásila si a so zdrveným výrazom si vstala od stola. „Veď vidím – a doteraz som s tým vystačila, no nie?“

Román Na Zemi sme na chvíľku nádherní vás pohltí, vtiahne medzi stránky a prinúti premýšľať. Amerika je pre mnohých vysnenou krajinou, kde je veľa príležitostí a možností...ale tiež je tam ťažké žiť, pretože jej vládnu predsudky a nevraživosť. Miestami vám zovrie srdce, zacítite bolesť, ktorú Vuong tak majstrovsky votkal do slov a písmen.

Ocean Vuong

Ocean Vuong je americký básnik, esejista a prozaik vietnamského pôvodu. Je autorom básnických zbierok Night Sky with Exit Wounds (2016) a Time is a Mother (2022).

Jeho prozaický debut, román Na Zemi sme na chvíľku nádherní (v orig. On Earth We’re Briefy Gorgeous) sa v USA stal bestsellerom a získal niekoľko ocenení: dostal sa do užšieho výberu National Book Award v roku 2019 a v roku 2020 získal American Book Award.

V autobiograficky ladenom príbehu o pamäti, strate a túžbe sa prihovára čitateľom jazykom básnika, v ktorom sa snúbi naliehavosť a jemnosť, surovosť aj láska.