Prišla domov a uvidela mŕtveho syna. Zdena Gruberová krutú ranu prekonala aj vďaka inžinierovi Ľudovítovi

„V ten osudný deň, keď som prišla domov, našla som Tomáša v jeho izbe, kde cvičil, v bezvedomí ležať na zemi. Privolala som lekára, ale ten konštatoval smrť,“ priznala smutne Zdena Gruberová kedysi pre Nový Čas Nedeľa, keď si spomenula na tragickú smrť svojho jediného syna. Odchod milovaného dieťaťa niesla legendárna herečka veľmi ťažko a často sa vraj zatvárala do jeho izby, aby si tam čítala básne, ktoré napísal.

Oporou v ťažkých časoch jej bol manžel Ľudovít. A hoci sa povrávalo, že v začiatkoch kariéry sa zrodil vzťah plný vášne medzi ňou a Ladislavom Chudíkom, jej celoživotnou láskou bol napokon práve inžinier, s ktorým prežila 55 rokov. Z manželstva vraj čerpala silu do posledných chvíľ.

Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Počuli ju legendy

Zdena Gruberová sa narodila 24. novembra 1933 v Šenkviciach v okrese Pezinok. Tu aj vyrastala a už ako malé dievčatko ju otec brával na divadelné predstavenia tamojšieho ľudového divadla, kde bol ochotníkom. Toto prostredie ju tak priviedlo k recitácii, na ktorú mala talent a v ktorej sa jej darilo.

Napriek tomu, že nemala v úmysle stať sa herečkou, keď ju na recitačných pretekoch počuli herci František Dibarbora a Július Pántik, odporučili jej, že by sa ňou mala stať. No až výkon Jozefa Budského v divadelnom predstavení Hamlet počas štúdia na obchodnej akadémii ju presvedčil o tom, aby sa v roku 1951 rozhodla ísť študovať na Štátne konzervatórium do Bratislavy.

Slovenská Marilyn Monroe

Mladú umelkyňu hneď po štúdiách angažovali do Armádneho divadla v Martine, v ktorom získavala prvé skúsenosti na profesionálnom javisku. Členkou Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave sa stala od septembra 1954, kde pôsobila do konca roku 1998.

Na doskách, ktoré znamenajú svet, potom stvárnila desiatky postáv a dostala prezývku slovenská Marilyn Monroe. Bola totiž spontánnou, ale aj intelektuálne vyspelou herečkou. Vynikala nezabudnuteľnou farbou hlasu a silným vyžarovaním autentickej osobnosti.

Foto: Reprofoto/YouTube.com, Radosť zo života

Ona mala 21, on o deväť rokov viac

V začiatkoch jej kariéry sa o Zdene povrávalo, že prežila tajný románik s hercom Ladislavom Chudíkom. Kým ona bola v tom čase ešte mladým a neskúseným dievčaťom, hviezda elegána Chudíka už začínala stúpať čoraz vyššie.