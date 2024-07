Dieťaťu sa nebráni, no nelipla by na ňom. Modelka Michaela Kocianová má pre maminy dôležitý odkaz

Topmodelka Michaela Kocianová oslavuje neuveriteľných dvadsať rokov na modelingovej scéne. O svoj úspech sa však neškrobí, naopak, podobne dlhú kariéru ako má ona, by podľa vlastných slov dopriala všetkým začínajúcim kolegyniam. Vyjadrila sa tak na tohtoročnej súťaži Elite Model Look, ktorá kedysi odštartovala aj jej vlastnú kariéru. „Bol to veľký stres,“ spomína si dnes už skúsená modelka v rozhovore pre portál diva.sk na svoje prvé momenty na móle.

Stopka jedine kvôli dieťaťu

Nad modelkovským dôchodkom síce zatiaľ ani náhodou nepomýšľa, ak by naň však bola nútená odísť, tak jedine kvôli dieťaťu. „Ono to bude z jedného dňa na druhý asi ťažké stopnúť, ale podľa okolností, tie vždy ukážu… Ja si myslím, že ak prestanem pracovať, zastaví ma rodina. No neviem si predstaviť, že by som povedala, že už nikdy nič nenafotím. Je to pre mňa také zvláštne,“ povedala s úsmevom.

Svoju prácu má zjavne veľmi rada a len tak sa jej vzdať rozhodne neplánuje. „No v dnešnej dobe pracujú ako modelky aj dievčatá, ktoré sú staršie. Pozrime sa na Danielu Peštovú, ktorá je moja kolegyňa a stále je aktívna modelka, takže ten vek sa už tak zvyšuje,“ poznamenala pre diva.sk modelka, ktorej život dlhé roky zužuje chronická diagnóza.

Zákerné ochorenie

Michaela Kocianová trpí zákerným autoimunitným ochorením. Otvorene sa k tomu priznala len na jar tohto roku v dokrútke prvého kola Let's Dance, v ktorej sa dokonca neubránila slzám.