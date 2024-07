Expertka na upratovanie Katka: Pri čistení toalety zabúdame na dva dôležité kroky. Zaberú len chvíľku

Na Instagrame ju sleduje viac ako 400-tisíc ľudí a denne pridáva jednoduché návody na to, ako si doma udržiavať čistotu. Česká odborníčka na upratovanie Kateřina Brožová často na dosiahnutie lesku a krásnej domácnosti používa len prírodné prostriedky, ktoré si pripravíte aj z bežných ingrediencií z kuchyne. V niekoľkých videách sa venovala aj tomu, ako by sme mali správne čistiť záchod.

Nestačí umyť len záchod

Na umývanie záchoda nepotrebujete prípravky z obchodu - postačí aj to, čo nájdete bežne doma. Odborníčka odporúča na svojom Instagrame začať tým, že nasypete jedlú sódu do misy a zalejete ju vlažným bielym octom. Zvyšok záchoda umyte univerzálnym čističom, no nezabudnite na niekoľko vecí.

Ilustračný obrázok. Foto: Unsplash/Jan Antonin Kolar

V ďalšom videu upozorňuje na to, že mnohí z nás ignorujú jednu časť záchoda. Vždy je potrebné vyčistiť aj kachličky v okolí neho, zabudnúť netreba ani na splachovacie tlačidlá, na ktorých sa drží množstvo baktérií. „Nezabudni vyčistiť toaletu zo spodnej strany,“ opisuje najčastejšiu chybu Kateřina. Po dokončení čistenia ešte zostávajú dve veci, ktorým by sme sa nemali vyhýbať.

Na posledné kroky zabúdame

„Túto chybu robí snáď každý,“ uvádza video Kateřina. Záchodová kefka by po jeho umytí totiž nemala smerovať ihneď do stojanu. Odborníčka na upratovanie odporúča, aby ste ju nechali pod záchodovou doskou a postriekali ju peroxidom vodíka.

Odborníčka na upratovanie odporúča takto čistiť záchodovú kefu. Foto: Instagram/uklidproklid

Stačí ho nechať uschnúť a čistenie je kompletné. Okrem toho upozorňuje aj na to, aby sme toaletu vždy nechávali zavretú, keďže pri splachovaní môže vyšplechnúť na koberček, ba aj na zubnú kefku.