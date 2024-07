Nemali na jedlo, prespávali na lavičkách v parku či v aute. Tieto osobnosti v minulosti živorili na ulici

Dnes sú úspešní a finančne nezávislí, no kedysi to tak nebolo. Viaceré slávne osobnosti si v živote prešli aj obdobiami, keď nemali na jedlo, prespávali na lavičkách v parku či v aute a žili prakticky na ulici. „Bolo to úplné dno. Ale aj v najtemnejších dňoch som verila, že sa to obráti,“ opisovala jedna z hviezd pred novinármi obdobie, keď doslova živorila.

5. Carmen Electra

Americká herečka a modelka, ktorá sa preslávila najmä účinkovaním v seriáli Pobrežná hliadka, žila pred mnohými rokmi v Hollywoode na ulici. Po tom, ako si zarobila pár tisíc dolárov na turné so spevákom Princom, jej totiž vtedajší priateľ ukradol peniaze a Carmen nezostalo absolútne nič. Nejaký čas tak prežila bez strechy nad hlavou. „Viete, pár rokov som bola v Hollywoode bez domova,“ priznala pre Las Vegas Review-Journal v roku 2009. „Veľa ľudí o tom ani nevie,“ dodala. Carmen sa v tom čase takmer vrátila do rodného mesta Cincinnati. Svoje rozhodnutie však napokon zmenila a skontaktovala Jamieho Kinga, ktorý robil choreografiu pre šou Erotic City. Ten jej potom pomohol získať manažéra.

Foto: Wikimedia Commons, Manfred Werner

4. Jim Carrey

V čase dospievania, keď jeho otca prepustili z práce, zostal slávny komik so svojou rodinou nejaký čas bez domova. Herec, jeho dvaja súrodenci a rodičia žili osem mesiacov v stane v parku Lincoln v kanadskom Ontáriu. Neskôr výmenou za bývanie pracovali ako údržbári či ochrankári. „Veľa ľudí to nevie, ale keď som mal asi 14 alebo 15 rokov, môj otec prišiel o prácu a vlastne som sa stal na nejaký čas bezdomovcom. Samozrejme, vyrastal som v Kanade, takže som si myslel, že sme práve išli kempovať,“ zaspomínal si herec na neľahké časy v šou Howarda Sterna.

Foto: Wikimedia Commons, Ian Smith

3. Sylvester Stallone

Kým nenatočil oscarový film Rocky, zarábal Sylvester Stallone v New Yorku 39 dolárov týždenne. Prespával na stanici a aby dostal peniaze na jedlo, musel dokonca predať milovaného psa. O ťažkých chvíľach sa v roku 2015 rozprával s novinárkou Kjersti Flaa, ktorej priznal, že zostať v teple mu v tom čase pomáhal jeden konkrétny kabát. „Mal som tento jeden kabát a ten kabát bol doslova mojím domovom. Spal som na autobusovej stanici Port Authority alebo pred poštou v tej najväčšej zime, takže ten kabát mi zachránil život,“ spomínal na krušné chvíle.