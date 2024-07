Na účet im cinkne až päť stoviek. Táto skupina Slovákov sa dočká mimoriadnych peňazí navyše

Ďalšej skupine Slovákov by už čoskoro mala na účet cinknúť pekná sumička navyše. Ako informujú Aktuality, policajti by mali o niekoľko dní dostať plošné odmeny vo výške niekoľkých stoviek eur. Nejde pritom o prvú odmenu, ktorú tento rok dostali.

Strážcovia zákona by v júli k výplatám mali dostať minimálne 530 eur. „Sumu 330 eur avizoval na tlačovej besede minister vnútra Šutaj Eštok. Hovoril, že tých 330 eur by malo ísť naprieč celým ministerstvom okrem tých, ktorí sú v treste alebo dlhodobo neprítomní. Ďalších 200 eur vyplýva z kolektívnej zmluvy,“ prezradil pre Aktuality podpredseda policajných odborov Roman Laco.

Tieto odmeny by Slovensko mali vyjsť na približne 10,6 milióna eur, pričom nadriadení by mali dostať ďalšie peniaze na prerozdelenie pre policajtov, ktorí si podľa nich zaslúžia ešte aj extra odmeny – vo výške od 100 do 400 eur.

Nejde pritom o prvú odmenu pre strážcov zákona. Pred prezidentskými voľbami rezort vnútra oznámil, že policajti, hasiči a horskí záchranári dostanú v najbližšej výplate odmenu 500 eur. Opozícia vtedy poukázala na podozrivý dátum rozhodnutia o odmenách tesne pred voľbami.