VIDEO: Tomáš Klus rozžiaril deň mužovi bez domova. Na záver ho prekvapil láskavým a štedrým gestom

Tomáš Klus a jeho manželka Tamara zdieľali na sociálnych sieťach hrejivé video. Dvojica sa práve presúvala po Prahe, keď im k autu zrazu priskočil neznámy muž a Tomášovi bez váhania povedal, že by mu rád zahral, no nemá gitaru. To, čo sa stalo potom, dojalo tisícky ľudí.

Veľké prekvapenie

Český hudobník jednu gitaru poruke mal, a tak ju mužovi okamžite podal. Talentovaný mladík nečakal ani sekundu, spustil rytmickú pesničku a vysmiateho Tomáša po energickom vystúpení napokon poprosil, či by mu kúpil hygienické potreby. Tomáš a Tamara neváhali a mužovi nakoniec pripravili poriadne prekvapenie.

S mladíkom sa stretli na rovnakom mieste o hodinu a Tomáš okrem hygienických potrieb, o ktoré ho muž žiadal, vytiahol z auta aj novučkú gitaru v puzdre. „Pretože hudba je to, čo ľudí spája a lieči duše,“ poznamenala Tamara vo videu na sociálnej sieti. „Na Senovážnom námestí sa zrodila hviezda! Úprimné oči, charizma, skúsenosti so životom, inšpirácia, talent a obrovská, nákazlivá radosť zo života,“ pridal sa Tomáš.

Venoval mu pesničku

Muž si za hodinu, kým sa s Klusovcami znova stretol, zaobstaral v pražskom azylovom centre košeľu a kravatu a takto oblečený Tomášovi opäť zo srdca zahral. „Túto pesničku venujem Tomášovi Klusovi,“ zvolal šťastne. „Vďaka za to, Tome,“ zanôtil a spevák mu do rytmu odspieval: „Rado sa stalo.“

Na mužovu vtipnú improvizovanú skladbu si dokonca zatancoval. „Viete, ako je to s tou nádejou, tá umiera posledná... Kým tu sme a žijeme, svieťme si navzájom na cesty,“ odkázala Tamara Klusová vo videu všetkým sledovateľom. „Pretože aj keď sa zdá všetko márne a ťažké, kým sa spieva, ešte sa neumrelo. Milujem ťa, Tomáš, za to, kým si,“ odkázala svojmu mužovi.