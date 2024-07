Stretli sa a zamilovali na pľaci. Dušan Ambróš a jeho Ivana sa stali rodičmi, synček dostal biblické meno

„Bol som pri pôrode. Tých 15 minút bolo pre mňa pocitovo ako celý život. Treba to zažiť.“ Takto opísal Dušan Ambróš šťastné chvíle, ktoré nedávno zažil. S priateľkou Ivanou sa totiž obaja stali čerstvými rodičmi. Synček dostal nezvyčajné meno a v rozhovore pre TV JOJ známy moderátor prezradil, ako im vlastne napadlo.

Foto: TV JOJ

Na pľaci

O svojej priateľke prehovoril moderátor relácie Riskuj ešte vlani v rozhovore pre Dobré noviny. „Áno, mám po boku oporu v mojej partnerke, ktorá sa musí často vysporiadať s mojimi šialenými nápadmi - ako ísť na Behaj lesmi v úplnom lejaku na tatranskom štíte, ale zvláda to zatiaľ dobre,“ uviedol so smiechom.

Podľa týždenníka Život svoju Ivanku vraj stretol na pľaci počas nakrúcania seriálu Nemocnica a preskočila medzi nimi iskra. „Odvtedy im to spolu funguje,“ prezradil zdroj blízky dvojici. Známy moderátor teraz prežíva jedno z najkrajších období v živote.

Foto: TV JOJ

Znásobil sa strach, ale aj láska

„Toto sú tie najkrajšie momenty života,“ napísal k fotografii na sociálnej sieti, na ktorej drží v náručí svojho syna. Zároveň dodal, že sa v ňom otvorilo niečo, čo ani nevedel, že sa dá. „Naozaj ma to prekvapilo. Ale je to taký hrejivý pocit. Znásobil sa strach, ale zároveň aj tá láska. Vstúpil nám do života človek a je to fantastický pocit. Každý ten deň prináša niečo nové,“ uviedol čerstvý otec.

Synčeka pomenovali menom z Biblie Jonáš a Dušan je s týmto menom spokojný. „Išli sme v aute, na výlet a spoločne sme počúvali podcast. A v tom podcaste bola postava Jonáš. No a Ivanka povedala, že je to vynikajúce meno. Najprv som sa čudoval, potom sa mi zapáčilo,“ prezradil známy moderátor, ako im toto meno s Ivanou napadlo.