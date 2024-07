Petra Vlhová a jej Michal: Za päť rokov sa toho veľa zmenilo, no niečo zostáva rovnaké. Ako napríklad my

„Od rána do večera som stále vo fitku - cvičím, rehabilitujem, oddychujem, regenerujem a všetko robím len pre to koleno,“ priznala na sociálnych sieťach Petra Vlhová, ktorej pri rehabilitácii pomáhajú nielen odborníci. Veľkou oporou je aj jej partner Michal Kyselica, ktorý hovorí, že Peťa je na ceste, z ktorej sa vráti ešte silnejšia. Na sociálnych sieťach jej po vyše piatich rokoch vzťahu venoval krásny odkaz.

Láska na prvý pohľad

„Nikdy som to nikde verejne nepovedala a nie som si istá, či chcem svoje súkromie rozoberať. Možno, keď na to príde vhodný čas a budem mať chuť, tak odhalím viac. Poviem len toľko, že to bola láska na prvý pohľad. Videli sme sa raz v živote a odvtedy sme stále spolu,“ prezradila nedávno Jánovi Tribulovi Petra a priznala, že v minulosti mala už vzťahy, no ani jeden z nich nebol taký silný.

O Michalovi hovorí ako o láske svojho života. „Musela som si nájsť taktiež nejaký iný systém. Mala som predtým pár vzťahov, ale nikdy to nebolo také ako s Miškom,“ hovorila pre Šport24.sk naša najlepšia lyžiarka, ktorá s Michalom prekonala aj klebety o ich rozchode.

Žiadna kríza nie je

Na sociálnych sieťach o tom začali fanúšikovia diskutovať v časoch, keď sa jej na svahu príliš nedarilo. Peťa ale vtedy všetko rázne uviedla na pravú mieru.

