Lucia hľadala taxislužbu a požiadavkami rozdelila ľudí na dva tábory. Vraj je náročnejšia ako prezident

Hľadá sa taxík, ale nie hocijaký. Lucia z bratislavskej Petržalky svojím príspevkom na sociálnych sieťach rozdelila ľudí na dve skupiny. Zatiaľ čo jej jedni dávajú za pravdu a hovoria, že žiada len akúsi elementárnu slušnosť, nájdu sa aj takí, ktorých príspevok pobúril. Vraj má viac požiadaviek ako prezident.

Ako má vyzerať ideálny taxík?

„Vie mi niekto poradiť taxi z Petržalky, s ktorým je spokojný? Môže byť aj z inej časti, ale keďže som odtiaľto, tak nech príchod dlho netrvá,“ uvádza Lucia v úvode svojho príspevku vo verejnej facebookovej skupine Bratislava - Petržalka a priznáva, že aj keď taxislužby nevyužíva často, po posledných skúsenostiach by rada našla lepšie alternatívy.

V príspevku preto nezabudla uviesť zoznam požiadaviek, ktoré od vyhovujúcej taxislužby očakáva. „Nech flotilu netvoria 20-ročné Fabie bez klímy. Prípadne nech vodič v horúčavách nemá problém klímu zapnúť a nejazdíme s otvorenými oknami jak v 90. rokoch. Nemusia to byť žiadne mercedesy, proste len autá v primeranom stave," vymenúva na sociálnej sieti.

Od taxislužby tiež očakáva, že to v aute nebude smrdieť či to, že ju vodič nebude obťažovať svojimi politickými názormi a otázkami na to, či má frajera. „S rádiom a v podstate žiadnou hudbou problém nemám, len nech to nehuláka. Nech vodič za jazdy neesemeskuje a nejazdí arogantne a nebezpečne. Nech chápu princípy pripájacích a zároveň autobusových pruhov, aby nás nezrámoval autobus," dodáva.

Viac požiadaviek ako prezident

