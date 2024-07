Nikdy nevidela slnko, nejedla trávu a zostarla predčasne. Svetoznáma ovca Dolly šokovala celý svet

Narodila sa presne pred 28 rokmi, pričom svet sa o jej existencii a o tom, čo to znamená, dozvedel o niekoľko mesiacov neskôr. Vedec Ian Wilmut a tím jeho kolegov z Roslinského inštitútu v škótskom Edinburghu oznámili 22. februára 1997 prvé úspešné vyklonovanie dospelej ovce. Dolly sa ihneď stala superhviezdou.

Najslávnejšia ovca

Ovca Dolly sa narodila 5. júla 1996 v Edinburghu. Na jej vyklonovanie vedci použili bunky z vemena dospelej ovce, čo bolo podnetom na to, aby dostala meno po americkej country hviezde s bujným poprsím Dolly Partonovej.

Dolly nebola splodená prirodzenou cestou, ale splynutím dvoch buniek - vajíčka zbaveného jadra a bunky, odobratej z tela inej ovce a nebola ani prvým klonovaným cicavcom. Prvenstvo patrí ovečke klonovanej z buniek embrya, ktorá sa narodila v roku 1984 na univerzite v Cambridge (Spojené kráľovstvo). Dolly bola prvá, o ktorej vedela široká verejnosť a bola najslávnejšia.

Prečo predčasne zostarla?

Ešte ako malé jahňa si Dolly zvykla na televízne štáby a na to, že je stredobodom pozornosti. Ako vyzerá ozajstný svet a ako chutí tráva, to sa však nedozvedela. Z bezpečnostných dôvodov žila v stráženom betónovom boxe a žula pilule s výživným koncentrátom. Podľa vedcov z Edinburghu číhalo na najslávnejšiu ovcu sveta za bránami ústavu príliš veľa nebezpečenstiev, voči ktorým by bola bezmocná.