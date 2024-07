Za rozvod vzal plnú zodpovednosť. Andy Kraus znovu našiel šťastie až pri Janke a svojich deťoch

„Nie je to ničia vina, je to moje rozhodnutie. A čas ukáže, či bolo správne,“ napísal vo svojej autobiografii Andy Kraus v čase krátko po rozvode. S manželkou Danielou sa po 17 rokoch rozviedli a za rozchod prebral celú zodpovednosť. Trojnásobný otec priznal, že všetky svoje rozhodnutia robil s ohľadom na svoje deti, ktoré hrajú v jeho živote hlavnú úlohu. Šťastie našiel v rodičovstve, ale aj v láske, ktorú mu do života priniesla Janka.

Otca si nepamätal

Narodil sa v Bojniciach, no piatich rokoch sa s rodičmi presťahovali do Bratislavy. Už od detstva si do zásuvky písal krátke vtipné príhody, a to aj napriek tomu, že doma veľa humoru nebolo. „Nepamätám si svojho otca v žiadnej veselej, hravej situácii. Že by niekde s nami bol, proste nič,“ hovoril pre Nový Čas Andy, ktorý si pamätal len na to, ako otec chodil unavený z práca, spal a pozeral televíziu.

Keď mal 14 rokov, rodičia sa rozviedli a on si vtedy povedal, že až raz bude otcom, chce ním byť naplno. Ešte predtým, než si založil rodinu, riešil ďalšiu dilemu. Nevedel totiž, čo chce študovať, a tak sa nakoniec prihlásil na herectvo. Ako priznal pre Hospodárske noviny, mal pocit, že ho nikde inde nezoberú.

Robil čašníka

Štúdium na Vysokej škole múzických umení nakoniec pomenoval ako jeden veľkú žúr. „Prakticky celé štyri roky som bol pod vplyvom alkoholu. Niežeby som bol celý ten čas opitý, ale v podstate nebolo dňa, kedy by sme nešli niekam do nejakého podniku, kde muselo padnúť minimálne ‚dvakrát három deci‘,“ hovoril pre SME Andy, z ktorého mal byť seriózny dramatický herec.

Keď dostal angažmán v nitrianskom divadle, zistil, že to nie je nič preňho. „A tak som išiel robiť čašníka,“ prezradil Andy, ktorý nemal na výber - musel z niečoho žiť.

S Marcinom boli kolegovia, nie kamaráti