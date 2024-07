Dal jej to najvzácnejšie. Marek Fašiang preto bude mať v živote Terezy Bizíkovej vždy špeciálne miesto

Boli zasnúbení a narodila sa im dcérka Olívia, ich cesty sa však rozišli. Herec Marek Fašiang a modelka Tereza Bizíková síce tvorili pár niekoľko rokov, no aj keď sa ich vzťah napokon šťastného konca nedočkal a prvé chvíle po rozchode nemali ani zďaleka ľahké, pre dcérku sa obaja snažili robiť maximum. V relácii Pre mamy s Babsy Tereza prezradila, aký majú momentálne s bývalým partnerom vzťah a ako u nich funguje striedavá starostlivosť.

Stále ich bude spájať

Marek Fašiang a Tereza Bizíková tvorili pár viac ako päť rokov a pritom vychovávali dcérku Olíviu, ktorá sa im narodila pred dvoma rokmi. Vlani však prešli vzťahovou krízou, ktorú napokon neustáli a ich cesty sa definitívne rozišli. „Bez ohľadu na to, ako náš partnerský vzťah dopadne, stále nás bude spájať naše najväčšie životné šťastie! Olívia,“ napísala dvojica v spoločnom príspevku na sociálnej sieti ešte v čase, keď v sebe živili nádej, že to ustoja.

To sa napokon nestalo. Obaja partneri sa však dnes o dcérku Olíviu striedavo starajú a snažia sa kvôli nej aj po rozchode spolu dobre vychádzať. Vždy si dokážu vyjsť v ústrety a hoci je herec pracovne dosť vyťažený, nechce svoju milovanú dcérku zanedbávať. „Je pre mňa prioritou číslo jeden,“ hovorí úprimne.

Dal jej to najvzácnejšie

Napriek tomu, že rozchod s Marekom Fašiangom nebol podľa Terezy ľahký a boli tam aj krivdy, dnes majú vzácny priateľský vzťah. „Samozrejme, nebudem klamať, bolo tam nejaké trápenie aj výčitky, keď sa to celé odohralo, hlavne skrz maličkú – najviac som si vyčítala, že nebude vyrastať v kompletnej rodine, čiže mrzelo to aj to istým spôsobom stále mrzí, ale myslím si, že s odstupom času sme si k sebe našli veľmi krásny rodičovský a kamarátsky vzťah,“ prezradila úprimne modelka.

Starostlivosť o dcérku s bývalým partnerom majú nastavenú podľa dohody a aj malá Olívia si už na to zvykla. „Máme to veľmi pekne nastavené a ozaj sa vždy vieme dohodnúť. Keď sú dovolenky a podobne, tak si to vždy plánujeme vopred. Každý máme nárok na rovnaký počet dní s maličkou, ale, samozrejme, keďže je ešte malá, primárne je so mnou,“ vysvetlila Tereza. Ako dodala, Marek bude mať podľa jej slov v jej živote vždy špeciálne miesto, dal jej totiž to najvzácnejšie – vytúženú dcéru.