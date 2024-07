Syndróm najstaršej dcéry vás môže prenasledovať aj v dospelosti. Toto je osem znakov, ako ho spoznáte

Ste príliš zodpovedná? Vždy uprednostníte iných pred sebou? Chcete byť s každý zadobre? Ste veľmi kritická voči všetkému, čo robíte? Ste perfekcionistka? Ak ste na tieto otázky odpovedali áno, môžete mať takzvaný syndróm najstaršej dcéry. Vedci z Kalifornskej univerzity nedávno zistili, že to, v akom poradí sme sa v rodine narodili, ovplyvňuje to, kým sme a vidieť to najmä na prvorodených dcérach. Tie môžu podľa odborníkov dospievať predčasne a s dôsledkami sa stretávajú až do dospelosti.

Foto: Freepik

Osem príznakov

Termín „syndróm najstaršej dcéry“ nenájdete medzi žiadnymi diagnózami. Vznikol totiž na sociálnej sieti, kde ho prvýkrát spomenula rodinná terapeutka Kati Mortonová. Tá ho v krátkom videu na TikToku opísala ako obrovský tlak a zodpovednosť, ktoré sú kladené na najstaršiu dcéru v rodine. Od nej sa očakáva, že bude zodpovedaná za domáce práce, za súrodencov a v niektorých prípadoch aj za šťastie svojich rodičov.

Virálne video si pozreli milióny ľudí a ženy z celého sveta sa začali deliť o svoje skúsenosti, ktoré označovali heštegom #EldestDaughterSyndrome, teda syndróm najstaršej dcéry. Mortonová je najmladšou v rodine a hovorí, že poradie narodenia súrodencov má vplyv na našu osobnosť. Na sociálnych sieťach uviedla osem príznakov, podľa ktorých môžu ženy zistiť, či sa stretli v živote so spomínaným syndrómom najstaršej dcéry:

1. Máte silný pocit zodpovednosti. 2. Máte veľmi dobré výsledky a ste veľmi cieľavedomá. 3. Často sa obávate a pociťujete úzkosť. 4. Snažíte sa uspokojiť najskôr iných a až potom seba. 5. Je pre vás ťažké stanoviť a dodržiavať hranice. 6. Môžete cítiť pocit nenávisti voči súrodencom a svojej rodine. 7. Bojujete s pocitmi viny. 8. V dospelosti máte problém vo vzťahoch.

Niektorí odborníci Mortonovú kritizujú a odkazujú na štúdiu z roku 2015, ktorá skúmala viac ako 20-tisíc ľudí v Nemecku, Británii a Spojených štátoch. Tá nezistila žiadnu súvislosť medzi poradím narodenia a osobnostnými charakteristikami, aj keď vedci našli dôkazy, že staršie deti majú miernu výhodu v IQ. Najnovší výskum z Kalifornskej univerzity, kde vedci sledovali rodiny 15 rokov, ale dokázal, že prvorodené dcéry skutočne dospievajú skôr a môžu za to dva faktory.

