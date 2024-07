Od manžela alkoholika utiekla s deťmi do útulku. Patrícia Jarjabková odpustila aj tie najväčšie rany

Tisícky slovenských detí spoznali Patríciu Jarjabkovú vďaka Kukovi a hoci ony vyrástli, ona zostane pre nich vždy „Paťou z Od Kuka do Kuka“. Na vystúpeniach a pred kamerami rozdávala deťom radosť, no málokto vedel, že manželka a mama dvoch detí doma prežívala peklo.

„Už to nebol Ľuboš, ktorého som mala rada a ktorého som obdivovala. To bola troska, ktorá s tým nechcela nič urobiť. Hoci mu všetci pomáhali, on to nechcel,“ povedala po rokoch pre Život žena, ktorá v živote prekonala nemožné. Aj cez bolestné rany dokázala odpustiť a dnes vie, že tie najdôležitejšie slová sú ospravedlňujem sa, prosím o odpustenie, ďakujem a ľúbim ťa. Cesta k tomu však nebola jednoduchá.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1991407711094943&set=a.1453875581514828&type=3&ref=embed_post

Uverila, že je nemožná

Keď sa narodila ako prvé vysnívané dieťa, jej otec si zapísal: „Ja som bol taký šťastný, až som si od radosti zajódloval.“ Patrícia Jarjabková v podcaste Ľudskosť priznala, že mala krásne detstvo, z ktorého si najviac pamätá, ako sa so sestrou večer okúpali a sadli si na gauč k otcovi, ktorý si každú z dcér zobral pod jedno rameno.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3632599006975797&set=ecnf.100006771994672

„Pritúlili sme sa k otcovi každá pod jednu pazuchu, presne si pamätám, ako som sa tam ako mača strašne rada tisla,“ spomínala Paťa na otca, ktorý mal inak veľmi prísnu výchovu. Mal teóriu, že svoje deti bude „zhadzovať“ a podpichovať, aby dokázali, že na niečo majú. „Na sestru to zabralo, ja som však uverila, že som naozaj nemožná a neschopná,“ priznala s trpkým úsmevom pre denník SME.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/DobreNoviny/photos/a.156666164459097/3053463114779373/?type=3&ref=embed_post

Zamilovala sa do jeho hlasu

Aj preto sa okrem pedagogickej školy začala venovať aj recitovaniu a divadlu, aby dokázala, že na niečo má. Práve v divadle spoznala svojho prvého manžela Ľuboša Jarjabku, študenta dramaturgie a scenáristiky, ktorý hral v dobrodružnom filme Výmyselníci. „Ľuboša tam nadaboval nejaký iný hlas a ja som sa do toho hlasu zamilovala. Potom, keď začal rozprávať, hovorím mu, že toto nie je ten hlas, ale už to začalo zacvakávať,“ povedal otvorene v podcaste Ľudskosť.

Podľa Pati bol Ľuboš výnimočným človekom, vtipným, zábavným a tvorivým chlapcom. Do ich rodiny však úplne nezapadal. Keď rodičom oznámila, že sú spolu, všetci boli šokovaní a hovorili, že sa k sebe vôbec nehodia, pretože nebol žiadnym krásavcom. Patrícia to ale vtedy videla inak. „Boli sme veľmi šťastní, ja mu za mnohé veci vďačím a decká ho milovali,“ uviedla aj napriek utrpeniu, ktoré po jeho boku zažila.

Poháriky si všimla kamarátka

Článok pokračuje na ďalšej strane: