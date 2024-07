Mal len tri roky, keď mu diagnostikovali zákerné ochorenie. Statočný Matejko má jedno dôležité prianie

Mal len tri roky, keď mu lekári diagnostikovali vzácne genetické nevyliečiteľné ochorenie – svalovú dystrofiu typu Duchenne. Dnes má štrnásť a svaly mu postupne ochabujú a prestávajú fungovať. Napriek zlým prognózam sa však Matejko nevzdal a všetku svoju pozornosť venuje svojej obrovskej vášni, cyklistike. Aby však mohol na špeciálne upravenom bicykli jazdiť ešte aspoň jeden rok, potrebuje našu pomoc.

Túži ešte chvíľu stáť na vlastných nohách

„Moji rodičia robia všetko pre to, aby mi mohli dopriať čo najdlhší čas na vlastných nohách, kým moje svaly úplne neprestanú spolupracovať a ostanem odkázaný na invalidný vozík," hovorí pre portál Donio malý bojovník, ktorý zbožňuje čas strávený vonku na čerstvom vzduchu. „Veľmi rád jazdím na elektrickej trojkolke, ktorú mi vyrobil môj tatino," pokračuje. Cyklistika je jeho vášňou a aj keď ho už svaly neposlúchajú, ako by chcel, nevzdáva sa.

Foto: Donio.sk

„Denne doma cvičím s maminou, raz do týždňa s fyzioterapeutkou a dvakrát do roka sa snažíme absolvovať liečebné procedúry v najlepších kúpeľoch na Slovensku s týmto zameraním. Tiež som musel začať užívať lieky, ktoré mi síce v mnohom škodia, no zároveň sú jediné, ktoré pomáhajú. Volajú sa kortikoidy," prezrádza statočný Matejko.

Míňa sa mu čas

