Odpadol som z nej, vyzerala božsky. Jaro Bekr si zaspomínal na osudové stretnutie s Monikou Hilmerovou

Keď sa zoznámili, ešte netušili, že sú pre seba stvorení. Jaro Bekr sa do Moniky Hilmerovej zapozeral už ako osemnásťročný mladík, oveľa skôr, ako sa osobne stretli. Priznal to vo svojom knižnom počine Na toto vás nikto nepripraví. Herečka a choreograf dnes tvoria jeden z najstabilnejších párov slovenského šoubiznisu a vychovávajú dve deti. Jaro si nedávno na sociálnej sieti zaspomínal na začiatky ich vzťahu a svojej manželke venoval krásne vyznanie.

Spojil ich herpes

Jaro si Moniku všimol, keď účinkovala v Radošinskom naivnom divadle. Keď ju ako tínedžer uvidel, zahorel k nej platonickou láskou. Mladá herečka, samozrejme, o jeho vrúcnych citoch nemala ani poňatia. Osud to však zariadil tak, že sa po rokoch osobne zoznámili. Po odovzdávaní filmových cien Slnko v sieti sa stretli na jednej z bratislavských diskoték.

Jaro a Monika sa dokonca ocitli pri jednom stole, on z nej zostal podľa vlastných slov totálne vykoľajený. Napokon ich spojil bežný vírus. Ako uvádza Pravda, Jaro si totiž chcel odpiť z Monikinho pohára, no tá ho upozornila, že má herpes. On jej však vzápätí vtipne zakontroval slovami, že by sa vraj po nej napil, aj keby mala lepru. Vtedy mu povedala magickú vetu, že ak sa napije a chytí ten herpes, bude to už navždy.

Vyzerala božsky

Jaro si na začiatky ich vzťahu, keď Monika účinkovala v divadelnej hre Cudzia žena a muž pod posteľou, zaspomínal nedávno aj na svojej sociálnej sieti. „Toto bola prvá hra v SND, kde som Moniku videl. Vynikajúca komédia. Dostojevskij. Robo Roth hral jej manžela, ktorého ona s kdekým podvádzala. Všetci kamoši sa mu to snažili naznačiť alebo rovno povedať a on, úplne zamilovaný, im to vyvracal, že ako to oni zle vidia, lebo tak to nemôže byť. Všetci super hrali, svižné tempo v réžii Vladimíra Strniska. Nádherné kostýmy Peter Čanecký,“ pochválil celý tvorivý tím známy choreograf. S Monikou sa v tom čase už síce stretával, no ešte spolu nechodili.

„Jasné, že sa mi páčila,“​ pokračuje Jaro vo svojom príspevku a svojej manželke napokon venuje dojímavé vyznanie plné lásky. „S úsmevom a príjemnými motýľmi v bruchu som si opäť vybavil ten pocit, ktorý som vtedy mal... ten pocit začínajúceho zaľúbenia, veľkého otáznika, čo z toho bude... A, samozrejme, ako som z nej odpadol už po niekoľkýkrát, lebo vyzerala (vyzerá dodnes) božsky,“​ vyznal sa zo svojich citov Bekr.