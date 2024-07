Vo svokre našiel to, čo nikdy nemal. Princ William až u Middletonovcov pochopil, ako môže fungovať rodina

„Niektorí ľudia sú radi, že svojich svokrovcov aj rok nevidia, ja tých mojich milujem,“ povedal pred rokmi princ William a svojich slov sa drží aj po 13 rokoch manželstva. Kým iní by svojich svokrovcov najradšej videli čo najmenej, on si čas s nimi vždy užíva. Svokra Michaela občas volá „otec“ a vo svojej svokre Carol zase našiel to, čo mu od tínedžerských časov tak veľmi chýbalo.

Smiali sa, že by ich zaťom mohol byť princ

Keď princ William začal počas vysokej školy randiť s Kate Middleton, jej rodičia to nebrali veľmi vážne. „Veľmi nás pobavila myšlienka, že by sme sa raz stali svokrovcami princa Williama, ale nemysleli sme si, že sa to stane,“ priznal pre Vanity Fair Michael Middleton. Aj rodinní priatelia priznali, že všetko, čo Michael a Carol Middletonovci vždy chceli, bolo, aby ich deti boli úspešné a šťastné. „Nikdy, ani v tých najdivokejších snoch, by im nenapadlo, že by sa jedno z ich detí priženilo do kráľovskej rodiny,“ prezradili.

Kráľovskí experti sa zhodujú, že Middletonovci boli pre Kate a Williama vždy akousi kotvou, ostrovom normálnosti uprostred kráľovského chaosu. Kate vraj ostala nohami na zemi práve vďaka otcovi Michaelovi, ktorý jej nedovolil stať sa „paničkou z Windsoru“.

„William u nich nachádza rodinnú dynamiku, ktorú si želal, keď vyrastal,“ vysvetlila expertka na kráľovskú rodinu Katie Nicholl. Podľa nej má princ William k svojim svokrovcom veľmi blízko a vždy trval na tom, aby sa k ním dobre správala aj celá kráľovská rodina.

Svokra volá otec

„Kráľovná to urobila. Privítala ich s otvorenou náručou,“ vysvetlila s dodatkom, že Middletonovci do kráľovskej rodiny zapadli, hoci pochádzajú zo strednej triedy a v žilách im nekoluje modrá krv.

Princ William má svojich svokrovcov rád natoľko, že otca Kate volá familiárne „Mike“ a príležitostne aj „otec“ a vo svojej svokre Carol zase našiel niečo, čo nikdy predtým nemal.

