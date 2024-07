Veľký návod, ako cestovať s deťmi: Na toto myslite pri jedle, v aute, v lietadle a v hoteli

Cestovanie do vysnenej destinácie dá zabrať nielen dospelým, ale aj ich ratolestiam. Zvlášť rodičia by si mali dať pozor na niekoľko základných vecí a obrniť sa pri cestovaní s deťmi veľkou dávkou trpezlivosti. Skúsená odborníčka, zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na deti a mládež Jana Hamade ponúka návod, ako cestovanie s deťmi hravo zvládnuť.

Foto: Unsplash.com, Hanson Lu

Pomôžu hračky aj knihy

„Pri voľbe dovolenky s malými deťmi dávajte prednosť krajinám s časovo prijateľnými trasami, ubytovaniu v hoteli na dobrej úrovni a dostatočne dlhej príprave na cestu,“ radí na úvod Jana Hamade. Dodáva, že voliť treba skôr európsku destináciu, cestu vlastnou dopravou a miesta mimo preplnených hotelov. „Na spríjemnenie cestovania vezmite so sebou dostatok hračiek, prípadne kníh,“ hovorí.

Pre deti mladšie ako dva roky nie je podľa nej vhodná časovo náročná cesta lietadlom z dôvodu ešte krehkej detskej imunity. S deťmi do troch rokov sa neodporúča cestovať do tropických krajín predovšetkým pre riziko nákazy infekčnými ochoreniami. Hrozbou pre zdravie môže byť aj kontakt s exotickými mikroorganizmami, jedovatými živočíchmi či parazitmi.

Foto: Unsplash.com, Paul Hanaoka

Očkovanie sa odporúča

„Pri starších deťoch by už nemali byť cestovné obmedzenia, odporúča sa však cestovať so zaočkovaným dieťaťom vzhľadom na vek podľa očkovacieho kalendára. V prípade ciest do exotických krajín by dieťa malo byť zaočkované aj proti ochoreniam, proti ktorým existuje odporúčané očkovanie. Vyhnite sa rizikovej destinácii, ak dieťa vzhľadom na vek či ďalšie odporúčania ešte nie je očkované,” doplnila vedúca Sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie úradu verejného zdravotníctva Adriana Mečochová.

