Od septembra si pekne prilepšíme. Stravné by malo narásť, pozrite sa, o koľko dostaneme viac

Pracujúci by opäť mali dostať pridané. Ako pripomína TV Markíza, od septembra by sa po roku malo zvýšiť stravné a s ním aj minimálna hodnota stravného lístka. Dôvodom je to, že hore išli ceny potravín a jedál. Pozrite sa, akej sumy sa dočkáte.

Ako uvádza rezort práce, stravné sa zvýši minimálne o 50 centov. „Pracovná cesta trvajúca 5 až 12 hodín bude pre jednu osobu znamenať zvýšenie sumy zo 7,80 na 8,30 eur. Pri pracovnej ceste trvajúcej 12 až 18 hodín sa suma 11,60 eur zvýši na 12,30 eura, pri viac ako 18 hodinovej pracovnej ceste sa stravné zvýši na 18,40 eur,“ píše sa vo zverejnenom materiáli.

Ilustračné foto. Foto: Archív Dobré noviny

Vyššiu sumu bude mať aj minimálna hodnota gastrolístka, čo avizoval aj bývalý minister hospodárstva a odborník na dane Jozef Mihál. „Najnižšia možná hodnota gastrolístka sa zvýši na 6,23 € (z 5,85 eur, pozn. redakcie). Finančný príspevok na stravovanie sa takisto zvýši, bude najmenej 3,43 € a najviac 4,57 € + príspevok zo SF,“ uviedol vtedy na sociálnej sieti.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní päť až 12 hodín. Určuje ju Zákonník práce, zamestnávateľ sa však môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku aj vo vyššej hodnote.