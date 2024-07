Chodil od dverí k dverám a žobral o prácu. Spoznávate slávneho mladíka, ktorý sa veľa nachodil do krčiem?

Otec ich rodinu opustil relatívne skoro, mladík preto vyrastal bez neho. Predtým si však stihol vytvoriť najsilnejšiu spomienku, ktorá sa mu spája s kuracím grilom. Jeho brat študoval na priemyselnej škole, preto sa rozhodol, že by to mohol vyskúšať aj on. Neskôr to však okomentoval tak, že ani nevie, čo mu to napadlo. Na školu ho nezobrali, keďže nebol najlepším študentom. To ho však dostalo na cestu, na ktorej ho čakala sláva a popularita. Predtým ešte stihol objavovať svet.

Spoznávate mladíka na fotografii?