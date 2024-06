Slovenskí futbalisti takmer prepísali históriu. Proti Anglicku ale predviedli neskutočný výkon

Slovenskí futbaloví reprezentanti siahali na premiérovú štvrťfinálovú účasť na veľkom turnaji. Slováci v osemfinálovom súboji ME prehrali s favorizovaným Anglickom 1:2 po predĺžení, pričom vyrovnanie v riadnom hracom čase zariadil v predposlednej minúte Jude Bellingham. O postupe "Albionu" rozhodol v úvode predĺženia kapitán Harry Kane. Angličanov čaká vo štvrťfinále duel so Švajčiarskom (6. júla v Düsseldorfe).

Tím trénera Francesca Calzonu sa aj v štvrtom stretnutí na EURO 2024 ujal vedenia, skóre otvoril v 25. minúte Ivan Schranz, pre ktorého to bol už tretí presný zásah na turnaji. Slováci sa súpera v prvom dejstve nezľahli, hrali sebavedomo a prezentovali sa aktívnou hrou. Od nej Slováci po zmene strán upustili, "Albion" sa dostával do tlaku a v 50. minúte vyťažil vyrovnávajúci gól zásluhou Phila Fodena. "Sokolom" však tretíkrát na turnaji pomohol systém VAR, ktorý odhalil ofsajdové postavenie zakončujúceho Fodena.

Angličania zvierali súpera pred jeho šestnástkou, no dlho sa zdalo, že Slováci oduševneným výkonom ustoja tlak topfavorita. Prišla však predposledná minúta a efektnými nožničkami udrel Jude Bellingham, ktorý poslal duel do predĺženia z prvej strely na bránu. Už v jeho prvej minúte využili Angličania momentum a Harry Kane poslal svoj tím do vedenia. Favorit sa následne stiahol do defenzívy. Vyrovnať mohol v závere prvej časti predĺženia Peter Pekarík, ale z ťažkej pozície poslal loptu nad bránu. Slováci si aj vplyvom defenzívnych striedaní už nedokázali vypracovať gólovú príležitosť a s turnajom sa po smolnom priebehu rozlúčili napriek heroickému výkonu v osemfinále.

Slováci postúpili do vyraďovačky druhýkrát pri svojej tretej účasti na finálovom turnaji ME v ére samostatnosti. Po ďalšom vzájomnom stretnutí Slovenska s Anglickom zostáva v platnosti, že Slováci mužstvo z Britských ostrovov ani raz nezdolalo, no zároveň nikdy v súťažnom zápase neprehralo viac ako o gól.