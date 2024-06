Plavky na chvíľu odložíme, začiatkom týždňa sa to zlomí. Po tropickom víkende príde mimoriadny obrat

V sobotu zaznamenali meteorológovia v Slovenskom Grobe 34,7 stupňa Celzia, čo je najvyššia nameraná teplota v tomto roku a v mnohých častiach Slovenska ani v noci neklesla teplota pod 25 stupňov Celzia. V nedeľu teploty na našom území ešte stúpli a meteorológovia vysvetľujú, že kombinácia vysokých teplôt a vlhšieho vzduchu vyvoláva dusno a na pocit je tak oveľa nepríjemnejšie, ako ukazujú teplomery. Po horúcom víkende ale nastane zmena a zdá sa, že počas prvého júlového týždňa plavky na chvíľu odložíme.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/shmu.sk/posts/pfbid02QZATJDYZd8kQoMc22faKgWCqi1ZQeccdH8EjocWfxTSTecEENethLH9DZjL8VJtZl

Na západnom a strednom Slovensku hrozia už v nedeľu večer a v noci búrky, ktoré nás schladia. Spojené môžu byť s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za pol hodinu, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.

Ako uviedol portál iMeteo.sk, sformuje sa u nás búrkový systém, ktorý by mal ovplyvňovať počasie až do pondelkového rána. „Chladnejší vzduch nás potom schladí po celý pracovný týždeň,“ vysvetlili meteorológovia, ktorí hlásia na pondelok oblačno, na mnohých miestach prehánky alebo búrky a teploty od 20 do 25 stupňov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/shmu.sk/posts/pfbid035Fkz5ecUQSCMryqr61cnUtjZRoeYDYEYJmQ1q2YXBupf9VBem2V965iF386WSNUgl

„Na západnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 20 až 17 a najvyššie denné teploty 22 až 25 stupňov Celzia. Na strednom Slovensku prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšie ranné teploty 19 až 14 a najvyššie denné teploty 20 až 24 stupňov Celzia. Na východnom Slovensku prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšie ranné teploty 19 až 15 a najvyššie denné teploty 20 až 24 stupňov Celzia,“ odkázali.