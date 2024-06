Tehotná fanúšička Miška si myslela, že nestihne koncert. To, čo sa stalo potom, Paľa Haberu odrovnalo 

„Tak toto aj so mnou zamávalo,“ priznal Paľo Habera, ktorý nestíha odpovedať na všetky správy od fanúšikov, no odkaz od fanúšičky Mišky ho zasiahol. Tesne pred pôrodom ešte stihla prísť aj s malou dcérkou na koncert a ich príbeh dojal aj samotného speváka.

„Už som si myslela, že opäť koncert neuvidím, tentokrát pre najkrajší dôvod, ale môj syn mi to ešte doprial a tesne pred pôrodom som to dala a užila si vás všetkých naplno ešte 2 v 1,“ napísala v správe fanúšička Michaela, ktorá s humorom dodala, že keď je už po koncerte, synček sa môže vypýtať na svet. Na svojom profile zdieľala aj dojemné video, ako jej staršia dcérka brušku dojemne spieva „Láska, necestuj tým vlakom“.

„Keď sa niekto vyberie v termíne pôrodu na náš koncert, tak to sa naozaj patrilo zaželať veľa šťastia. Tak som to teda spravil a bolo mi divné, že ešte včera hneď nadšene neodpísala, ale dnes ráno som pochopil, že mala asi iné starosti,“ priznal Paľo Habera, ktorému Miška oznámila, že jej syn sa skutočne vypýtal na svet v noci po koncerte. „Malinký sa dnes ráno narodil a my obidvom želáme krásny a dlhý život. A sestričke odkazujem, že som ešte nikdy nevidel takto dojemne spievať našu pesničku,“ odkázal dojatý spevák v statuse, pod ktorým sa ozvala ďalšia fanúšička, ktorej sa stal veľmi podobný prípad.

„Nedá mi nereagovať, pretože stalo sa mi niečo veľmi obdobné, a síce po koncerte Team v roku 2019, na štadióne O. Nepelu v BA. Po poslednej kontrole v piatok pán doktor skonštatoval, že to ešte minimálne 2 týždne nebude, v sobotu sme boli na koncerte a v nedeľu sa už hlásil na svet. Narodil sa tesne pred polnocou na Martina 11.11., a dali sme mu meno Martin. Som dodnes presvedčená, že decibely z koncertu nám dopomohli. Mamičke a drobcovi prajem veľa zdravia,“ odkázala fanúšička Janka a ľudia sa smejú, že ak chcú ženy rodiť, nech idú na koncert Team.