Roger Federer otvorene: Mirka si so mnou toho veľa vytrpela. Je neuveriteľné, že to všetko zvládla

Keby som si v minulosti vybrala tenis, zrejme by sme sa tak často nevídavali a boli by sme nešťastní, priznala Mirka.

Súkromie si celé roky strážili a teraz Federerovci prvýkrát dopriali fanúšikom viac, než len zopár stručných viet. Dokumentárny snímok mal pôvodne slúžiť iba ich rodine, no nakoniec je z neho film Federer: Dvanásť dní predtým, v ktorom Roger Federer ukázal všetko, čo si doteraz tak veľmi chrániť. „Nie je to hrané, nakoľko nikdy nebolo plánované, že to uvidí niekto iní. Všetci sú v snímke sami sebou a to je na tom to silné. Naturalizmus, ľudskosť muža s jeho rodinou a milovanými. Je to príbeh lásky, naozaj,“ uviedol režisér Asif Kapadi, ktorému sa podarilo do dokumentu dostať aj silné momenty s Mirkou Federer, manželkou z Bojníc, ktorá pre rodinu obetovala všetko.

Naučila ho, čo je disciplína

„Zoznámili sme sa na hrách v Sydney, v tom čase som nevyhral ešte žiaden titul, takže počas mojej kariéry bola so mnou takmer na každom kroku. Pomohla mi počas mnohých náročných období a zohrávala veľmi dôležitú rolu v udržaní mojej motivácie. Tiež ma naučila, čo skutočne disciplína je, nakoľko je neskutočne disciplinovaná - ja som bol viac hráčom, umelcom a potreboval som v tomto smere vedenie,“ priznal v najnovšom rozhovore pre El Pais Federer, ktorý obdivuje svoju manželku najmä za to, ako zvládla spolužitie s profesionálnym športovcom a k tomu sa dokázala naplno venovať ich štyrom deťom.

„Logistika bola šialená a v tomto ohľade bola neuveriteľná,“ povedal otvorene Roger, ktorý je nadšený, že sa Mirka, ktorá sa väčšinou vyhýba kamerám, objavila v novom dokumentárnom filme.

Mirka si toho vytrpela

„Je tam veľmi emotívny moment, v ktorom (Mirka) hovorí, aké zmysluplné a naplňujúce bolo pre ňu sledovať ma na kurte a ako vždy rada sledovala moju hru. Je to pre mňa jeden z najemotívnejších momentov, pretože vtedy vidieť, čo všetko si so mnou vytrpela,“ vysvetľoval Roger a jeho slová potvrdil aj jeho bývalý tréner Paul Annacone. Podľa neho sa Mirke nedostalo dostatok zásluh za to, čo všetko obetovala.

Článok pokračuje na ďalšej strane: