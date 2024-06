Ak sa veci zhoršia, chce zostať doma so synom. Adela Vinczeová si vie predstaviť odchod zo šoubiznisu

Protesty štrajkujúcich v Markíze, koniec RTVS a nový zákon o STVR. V televíznych médiách panuje dusná atmosféra a celú situáciu pozorne sleduje aj Adela Vinczeová, ktorá je dlhoročnou tvárou hneď niekoľkých televízií. Pre Nový Čas teraz priznala, že jej pracovná budúcnosť je neistá, no je pripravená na všetko.

Možné scenáre

„Ak sa situácia v televíziách nejako zásadne zhorší, môže byť jedna z alternatív aj to, že zostanem doma so synom. Ale nechcem nič unáhliť. Aktuálne je situácia v Markíze stabilizovaná, pokiaľ viem. A čo bude v STVR, sa ešte nevie. Podmienky neriešim žiadne, tie som mala vždy adekvátne,“ uviedla Adela, pre ktorú je aj v súčasnosti rodina na prvom mieste a pracovné ponuky si vyberá tak, aby práci nemusela venovať veľa času.

„Maxíkovi sa už teraz venujem veľkú väčšinu času, takže veľká zmena by to nebola. Moje televízne projekty sú skôr občasné a nárazové. Je to pár dní v roku, ktoré sa okrem Let’s Dance nakrúcajú cez deň,“ dodala s tým, že uvažuje aj nad tou verziou, že sa z obrazoviek nadobro stiahne a zmizne zo sveta šoubiznisu. „Viem si predstaviť kadečo, lebo život môže kadečo priniesť,“ povedala otvorene.

Zapísaný v zozname

Jej kariérnu budúcnosť môže ovplyvniť aj to, že sa s manželom Viktorom opäť zapojili do adopčného procesu a sú na čakacej listine na druhé bábätko.

