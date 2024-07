V Chorvátsku, Taliansku a Francúzsku sa šíria osýpky. Dovolenku si užijete v zdraví vďaka týmto opatreniam

Letné obdobie môže pri nedostatočnej prevencii priniesť okrem príjemných zážitkov aj nepríjemnosti spojené s rizikom zdravotných problémov. Aby bolo vaše cestovanie a dovolenka čo najpokojnejšia a bez komplikácií, úrad verejného zdravotníctva odporúča riadiť sa niekoľkými radami.

Príprave na dovolenku venujte dostatočnú pozornosť a vopred sa oboznámte so situáciou a s možnými zdravotnými rizikami v destinácii, do ktorej sa chystáte. „Ak cestujete s deťmi, voľte krajiny s časovo prijateľnými trasami a dobrým ubytovaním, cestovnú lekárničku prispôsobte krajine a svojmu zdraviu. Na dovolenke sa vyvarujte rizikovým aktivitám, dajte si pozor na slnko, štípajúci hmyz, kvalitu stravy, vody i ubytovania a nezanedbajte ani prevenciu po návrate z dovolenky,“ uvádza hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová.

Foto: Unsplash.com, Jed Villejo

Príprave venujte dostatočnú pozornosť

Ak beriete na dovolenku malé deti alebo chronicky chorých pacientov či osoby so špeciálnou liečbou alebo diétou, kontaktujte pred cestou do zahraničia ich ošetrujúceho lekára. To isté treba urobiť v prípade, že cestujete do krajín s nízkym hygienickým štandardom, najmä do trópov a subtrópov.

Oboznámte lekára s účelom cesty, trvaním predpokladaného pobytu, typom ubytovania a spôsobom stravovania, hovorí hlavná hygienička SR. Vzhľadom na charakter dovolenkovej destinácie vám môže poskytnúť základné informácie o:

odporúčaných liekoch na samoliečbu počas cesty,

dôsledkoch cesty na zdravotný stav,

povinných alebo odporúčaných očkovaniach,

prevencii niektorých ochorení,

spôsobe obmedzenia rizík ochorení v zahraničí.

Foto: Unsplash.com, Dino Reichmuth

Ak je to potrebné, ošetrujúci lekár odošle cestujúceho na niektoré zo špecializovaných pracovísk, ktoré mu poskytnú informáciu o aktuálnom riziku infekcií v jednotlivých krajinách, o príslušnej prevencii či v dostatočnom časovom predstihu zabezpečia potrebné očkovania proti infekčným ochoreniam s regionálnym výskytom. Bez nich sa totiž nemusíte do vytúženej krajiny dostať.