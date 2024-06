Chceme aspoň trochu zmierniť bolesť. Pomôžme rodinám obetí a zranených po tragédii pri Nových Zámkoch

Radi by sme aspoň trochu zmiernili pozostalým a ťažko zraneným zvládnuť náročné obdobie, vysvetľujú zakladatelia zbierky.

Správa o nešťastí, ktoré sa odohralo na železničnom priecestí ​pri Nových Zámkoch, zasiahla celé Slovensko. Zrážka vlaku s autobusom, ku ktorej došlo 27. júna krátko po 17. hodine, si vyžiadala siedmich mŕtvych a ďalších päť osôb bolo zranených. Po obrovskej vlne solidarity nezisková organizácia Donio krátko po tragédii založila veľkú zbierku pre rodiny obetí a zranených. „Tragická nehoda sa udiala na chránenom železničnom priecestí so závorami a svetelnou signalizáciou, ktorá podľa svedkov vraj už pár dni riadne nefungovala," informuje portál s tým, že nečakané tragické udalosti, ako je táto, môžu mnohým rodinám spôsobiť existenčné problémy.

„Rodičia, súrodenci i priatelia sa budú musieť vyrovnávať so stratou svojich milovaných. Radi by sme aspoň trochu zmiernili pozostalým a ťažko zraneným zvládnuť náročné obdobie. Darované peniaze rozdelíme na rovnaké čiastky pre pozostalé rodiny a ťažko zranených," dodávajú.

Podľa ich slov je pri hromadných tragických udalostiach, ako je táto, dôležité čo najskôr vytvoriť priestor na to, aby ľudia mohli prejaviť svoju solidaritu a súcit – a aby tí na druhej strane cítili, že na to nie sú sami. „V Donio súcitíme so všetkými pozostalými a vyjadrujeme im úprimnú sústrasť. Pridajte sa a prejavme spolu solidaritu," vyzývajú na záver.