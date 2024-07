Dotočila intímne scény a išla na vyšetrenie. Natália Germáni našla šťastie pri Martinovi s čistou dušou

Nedávno zažiarila v dráme Jej telo o československej športovkyni, ktorá po vážnom úraze prerazila ako pornoherečka. Bola to však najťažšia rola jej života. Natália Germáni nakrúcanie tak intenzívne prežívala, že sa to odrazilo na jej zdraví. „Po tom, ako sme dotočili, som mala silné migrény. Akoby som si navodila všetky stavy, ktoré som hrala. Skončila som až na magnetickej rezonancii,“ priznala v rozhovore pre Refresher.

Intímne scény is vo filme napokon zahrala s vlastným manželom, hudobníkom Martinom Valihorom. Nakrúcanie tak bolo pre ňu oveľa znesiteľnejšie. „Ja na lásku verím, aj na lásku, ktorá môže trvať celý život,“ tvrdí herečka, ktorá so známym slovenským bubeníkom tvorí pár už niekoľko rokov a vychovávajú spolu aj dve dcérky.

Foto: TASR - František Iván

Do všetkého ju postrčila

Natália Germáni sa narodila 27. januára 1993 v Nitre a už ako malé dievčatko navštevovala dramatický krúžok. Sen stať sa herečkou však podľa vlastných slov nemala. Venovala sa totiž aj športovému aerobiku, ktorý robila takmer desať rokov i závodne.

Tréningy mala šesťkrát do týždňa, niekedy aj dvakrát denne. „Občas som kvôli tomu musela obmedziť aj školu, napríklad pred pretekmi. V žiackej kategórii do štrnástich rokov sme boli dokonca majsterkami Slovenska v triu,“ prezradila v rozhovore pre portál metro.cz.

Foto: Instagram @ natalagermani

Keď začala chodiť na gymnázium, šport zanechala. Dokonca sa na istý čas dala na dráhu modelky a zúčastnila sa aj na slovenskej Miss Universe 2011, v ktorej sa dostala až do finále. Za naštartovanie hereckej kariéry vďačí hlavne mame, ktorá ju prihlásila do televízie na konkurz. „Do všetkého ma postrčila. Aj keď sa konal konkurz do televízie, kde hľadali nové tváre. Nahrala som tam video a za pol roka sa mi ozvali, že ma pozývajú na konkurz na konkrétny seriál, no a potom ma vybrali,“ priblížila svoje herecké začiatky Natália Germáni.

Nasadili jej chrobáka do hlavy

Režisér seriálu jej potom odporučil prihlásiť sa na divadelnú fakultu. „Ja som si hovorila, že keď chcem natáčať, predsa nemusím mať vysokú školu. Potom mi ale nasadili chrobáka do hlavy, tak som si povedala, že to skúsim a uvidím. Tak ma vzali na Vysokú školu múzických umení do Bratislavy,“ spomínala známa herečka.

Už počas štúdia niekoľko sezón hosťovala v Slovenskom národnom divadle a Divadle Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave a účinkovala tiež v mnohých televíznych reláciách aj seriáloch na Slovensku a v Čechách, píše portál csfd.cz. Potom prišli ponuky aj na nakrúcanie celovečerných filmov, zahrala si napríklad v Amnestiách, filme z obdobia konca minulého režimu. Na plátnach kín sa objavila aj pred pár mesiacmi, a to v celkom kontroverznej polohe.

Chcela sa cítiť čo najviac prirodzene

Článok pokračuje na ďalšej strane: