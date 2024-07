Deti učí 30-sekundové pravidlo, ktoré im zmení život. Lekcia láskavosti od učiteľky sa zíde aj dospelým

Akonáhle človeku vyjdú slová z úst, môže sa za ne ospravedlniť, ale nedokáže ich úplne vziať späť. Aj to sú veci, ktoré sa snaží učiteľka Natalie vysvetliť svojim žiakom na základnej škole. Na to, aby im ukázala, aké silné sú slová vyrieknuté o druhých, používa pravidlo, ktoré dojalo tisícky ľudí. Naučiť by sa ho podľa mnohých mali aj dospelí.

Slová majú moc

„Ak niekto na sebe nedokáže niečo zmeniť za 30 sekúnd alebo menej, potom by ste mu to nemali hovoriť,“ pripomína štvrtákom učiteľka Natalie. Vo videu, ktoré zdieľala na sociálnych sieťach, deťom vysvetľuje, že niektoré veci sa dajú napraviť ľahko. Spolužiakov vraj môžu upozorniť na rozviazané šnúrky na topánkach alebo im diskrétne povedať, že majú rozopnutý zips na nohaviciach.

„Ak však komentujeme niečiu farbu vlasov alebo jeho telo, ľudia tieto veci tak rýchlo na sebe nevedia zmeniť,“ pokračuje a dopĺňa, že takéto slová ostatných môžu zraniť. Aj napriek tomu, že sa ich neskôr budú snažiť vziať späť a ospravedlnia sa za ne, ostatní si ich poznámky zapamätajú.

Lekcia láskavosti

Učiteľka sa pravidlom, ktoré nazýva „30 sekúnd a menej“, snaží deti naučiť, že si samy vyberajú, ako sa budú správať a môžu sa rozhodnúť, či budú do sveta šíriť láskavosť alebo negativitu.

„Túto lekciu sme absolvovali počas posledného dňa v škole, pretože chcem, aby si tento koncept zapamätali na celý život,“ píše Natalie na sociálnej sieti a pripomína, že aj keď existujú malé výnimky, na ktoré sa toto pravidlo nevzťahuje, je dôležité školákom pripomínať, aké sú slová mocné a tiež fakt, že sú zodpovední za to, čo vyrieknu.