Bol večne vysmiaty nešťastník. Marián Kochanský sa držal hesla Bolka Polívku, svoje rodiny držal pokope

„Vieš, keď človek umrie, to nie je ako odísť na dovolenku,“ hovorieval svojej partnerke Dagmar legendárny hudobník Marián Kochanský. Vždy vysmiaty spevák s nezabudnuteľným smiechom, ktorý na každom kroku a v každej skladbe šíril dobro, nestratil zmysel pre humor ani v tých najťažších chvíľach. Prežil stratu rodičov, rozvod a aj v čase, keď mu nečakane diagnostikovali chorobu, sa nevzdával.

Foto: TASR

Na akordeón balil baby

Narodil sa v Partizánskom ako najmladšie z troch detí a jeho detstvo poznačila operácia vrodenej očnej vady. V nemocnici strávil ako malý chlapec úplne sám tri mesiace a keď sa vrátil domov, silno sa naviazal na svoju rodinu. Ako spomínali v relácii Radosť zo života, u Kochanských sa vždy smiali, spievali a mamička s otcom ho nakoniec priviedli aj k hre na akordeón. Marián Kochanský sa neskôr smial, že pri ohni sedeli všetci s gitarou, no on jediný mal akordeón, na ktorý balil baby.

Keď v ľudovej škole úspešne doštudoval hru na akordeón, otec ho vraj za odmenu zobral na jeho obľúbené jedlo – sviečkovú na smotane. Jedlo a hudba boli pre Mariána Kochanského od detstva tým najlepším pôžitkom a jeho hudobný kolegovia sa neskôr smiali, že takého pôžitkára, akým bol on, nikdy nestretli. Marián sa smial, že sa stotožňuje s výrokom Bolka Polívku, ktorý hovoril, že nešportuje, pretože nechce zomrieť spotený.

Marián Kochanský. Foto: Reprofoto Radosť zo života

Oženil sa s Evou

„Jeho chuť do jedla bola taká nákazlivá, že sme často neodolali ani my. Koľkokrát sa prišiel kuchár z kuchyne pozrieť, čo to prišlo za zájazd... Smiali sme sa, že Marián by mal chodiť do škôlky ako predjedák, aby detičky dostali chuť do jedla,“ spomínal pre SME umelec Jozef Ciller. Marián Kochanský miloval maminu kuchyňu a chýbala mu najmä vtedy, keď sa rodičia odsťahovali do Poľska, kde otec pôsobil v diplomatických službách. O dva roky nakoniec odišiel za nimi a vo Varšave vyštudoval strednú školu pre deti diplomatov.

V roku 1973 sa vrátil do Bratislavy, kde začala na vysokej škole študovať ekonómiu a popri tom stále sníval o vlastnej kapele. So spolužiakmi najskôr začali hrávať len zo zábavy a nakoniec založili legendárnu skupinu Lojzo, čo bola skratka názvu Ľudový orchester jednotnej zábavy obyvateľstva. Počas štúdia na vysokej škole dosiahol Marián Kochanský aj ďalší veľký míľnik – pôžitkár sa oženil s priateľkou Evou.

S manželkou Evou. Foto: Reprofoto Radosť zo života

Alkohol? Vražedné tempo

