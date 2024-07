Expertka na domáce spotrebiče: Umývačku je nutné čistiť častejšie, ako sa zdá. Stačia vám dve ingrediencie

Slúži na to, aby ľuďom ušetrila čas strávený upratovaním kuchyne, no aj ju treba pravidelne čistiť. Ak sa totiž z umývačky riadu šíri neznámy zápach, je to práve preto, že je špinavá. Časom sa v nej nahromadí mastnota, čistiace prostriedky aj zvyšky jedla. To všetko nielenže tvorí dokonalú živnú pôdu pre baktérie, ale tiež znižuje životnosť umývačky.

Postačí ocot a jedlá sóda

Manažérka firmy s domácimi spotrebičmi Bree Lemmenová pre portál Today uviedla, že povrchové čistenie umývačky riadu je najlepšie opakovať aspoň raz za mesiac. Stačí vám pri tom obyčajná sóda bikarbóna a ocot alebo prostriedok, ktorý je určený na čistenie umývačky. Ocot odstráni mastnotu a nežiadúce pachy, sóda bikarbóna zasa rozjasní vnútorný povrch spotrebiča a postará sa o príjemnú vôňu.

Ilustračná fotografia. Foto: Freepik/pvproductions

Pozornosť by však nemali pútať len povrchové nečistoty. „ Odporúčam čistiť aj filter, približne každé tri až šesť mesiacov v závislosti od toho, ako často umývačku používate a či predtým, ako ju zapnete, oplachujete taniere, “ vysvetlila expertka.

Nezabudnite na hĺbkové čistenie

Filter sa nachádza pod ostrekovacím ramenom vo vnútri umývačky. Po vybratí je nutné ho opláchnuť pod tečúcou vodou a prilepené vápenaté usadeniny či zvyšky jedla odstránite jemnou kefou v kombinácii s prostriedkom na umývanie riadu. Najväčší dôraz si však napokon vyžaduje samotné hĺbkové čistenie, ktoré je trochu zdĺhavejšie. Aj na to však budete potrebovať prostriedky, ktoré už máte dávno doma.