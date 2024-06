Toto je moja tvár bez výplní, botoxu a operácií. Osobnosti, ktoré odmietli plastiku, aj keď by bola zadarmo

„Vždy som plastiku odmietala. Nepáči sa mi, že je to dnes normálne,“ nechala sa v rozhovore pre magazín Hello! počuť britská herečka Emma Thompson, keď jej ponúkli plastickú operáciu zadarmo. Napriek tomu, že mnohé slávne dámy majú takmer neobmedzené množstvo finančných prostriedkov na to, aby sa mohli nechať "vylepšiť", plastickým operáciám povedali rázne nie. Neprepadli trendu dokonalosti a vedia starnúť s gráciou.

5. Barbra Streisand

Americká speváčka vo svojich memoároch z roku 2023 Moje meno je Barbra opísala početné návrhy, keď jej ľudia hovorili, aby si dala urobiť plastiku nosa, aby mohla napredovať v kariére v Hollywoode. „Vtedy som si pomyslela: 'Nestačí môj talent? Plastika nosa by bolela a bola by drahá,“ uviedla speváčka vo svojej knihe s tým, že ako aj mohla niekomu dôverovať natoľko, že urobí len presne to, čo chce a nič viac. „Bolo to príliš veľké riziko a kto mohol navyše vedieť, čo to môže urobiť s mojím hlasom?“ dodala speváčka.

4. Drew Barrymore

Pokiaľ ide o seba, herečka Drew Barrymore má jasný názor na plastickú chirurgiu, hoci nekritizuje tých, ktorí si ju vyberú. „Nič som nepodstúpila a budem v tom pokračovať tak dlho, ako to bude možné,“ povedala vlani v rozhovore pre magazín People. V minulosti síce dostala ponuky na liposukciu či plastiku pŕs, no podľa jej slov by do seba nenechala nikoho rezať, pokiaľ by to nebolo nevyhnutné. „Nerozumiem plastickým operáciám. Nenechala by som si žiadnu urobiť. Neodsudzujem osoby, ktoré sa do plastík púšťajú, ale nie je to nič pre mňa,“ zverila sa.

3. Paulína Pořízková

Rozhodla som sa, že si do tváre nedám nič napichať, priznala rodáčka z Československa. „Toto je 58-ročná tvár bez výplní, botoxu alebo operácií,“ napísala supermodelka Pavlína Pořízková k videu, v ktorom sa ukázala s profesionálnym mejkapom a potom úplne bez neho. Ako priznala, ani tie najluxusnejšie krémy, ktoré sľubujú obnovenie kolagénu, nezabránia jedinej spravodlivosti, ktorá čaká nás všetkých - starnutiu.

